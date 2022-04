BioShock-mod voor Half-Life: Alyx krijgt wapens en vijanden uit originele game

Het tweede deel van Return to Rapture, een BioShock-mod voor VR-game Half-Life: Alyx, zal wapens en vijanden bevatten uit de originele BioShock-game. Onder andere de Big Daddy en Little Sister komen in geanimeerde vorm naar de mod.

De Belgische modmaker Wim Buytaert, die het eerste deel van de mod in zijn eentje maakte, werkt intussen met een team van acht mensen aan het project. In een teasertrailer tonen ze beelden van de uitbreiding op Return to Rapture.

Het eerste deel van Return to Rapture bevatte al assets uit de originele BioShock-game, met toestemming van de makers. Dat ging veelal om statische modellen. In het tweede hoofdstuk worden veel meer assets toegevoegd, zeggen de makers tegen UploadVR.

Een grote wijziging is de geplande toevoeging van geanimeerde vijanden uit de originele BioShock-game. Zowel Big Daddies als Splicers maken hun opwachting. Ook Little Sisters komen naar de mod. De vijanden krijgen zwakke punten die spelers kunnen benutten om ze uit te schakelen. Daarnaast komen er aangepaste wapens naar de mod, waaronder het Broadsider-pistool uit BioShock: Infinite. Details hierover zijn nog niet bekend.

Ook krijgt het nieuwe deel interactieve slotmachines en een craftingsysteem voor het maken van ammunitie. De mod gebruikt niet langer Resin uit Half-Life: Alyx, maar een systeem met munten waardoor het meer moet lijken op de oorspronkelijke BioShock-game.

Deel twee van Return to Rapture zal in totaal uit twintig levels bestaan en Buytaert zegt tegen Tweakers dat er daarvan al zestien af zijn. Zijn verwachting is dat het tweede deel van de mod over zo'n drie maanden beschikbaar zal zijn. Er wordt onder andere nog gewerkt aan het implementeren van de AI van de vijanden.

In maart verscheen het eerste deel van Return to Rapture. Dat ging om een campagne bestaande uit acht levels. De mod is geen remake van BioShock, maar een nieuw verhaal, dat de wereld van Half-Life: Alyx combineert met omgevingen en elementen die zijn geïnspireerd op de onderwaterwereld van BioShock. Tweakers publiceerde een artikel over de mod en een interview met maker Wim Buytaert.