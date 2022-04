Maker Bioshock-mod Half-Life: Alyx werkt aan nieuwe VR-game Century Horizon

Wim Buytaert, de Belgische modmaker die eerder een Bioshock-mod voor Half-Life: Alyx uitbracht, werkt met een team aan een volledig nieuwe VR-game. Century Horizon wordt een scifi-horrorgame, geïnspireerd door Bioshock en Dead Space.

"Century Horizon speelt zich af op een ruimteschip dat op weg is naar een planeet om die te koloniseren, nadat de aarde zijn laatste uren heeft geslagen", legt Buytaert uit tegenover Tweakers. Op dat ruimteschip gaat van alles mis en er is een buitenaardse parasiet aanwezig. "Het wordt pure horror in VR, geen Call of Duty-achtige shooter, maar nadruk op crafting waarbij je op elke kogel moet letten."

Buytaert en zijn team maken Century Horizon in de Unity-engine. Het is de bedoeling dat het spel volgend jaar verschijnt voor SteamVR en in de Oculus Rift Store. De VR-game zal draaien op pc's en de makers willen het spel ook naar de PlayStation VR2-headset brengen. Er komt geen native Quest-versie: volgens Buytaert is die headset niet krachtig genoeg om een game te draaien zoals hij die voor ogen heeft.

Inmiddels werken er ongeveer twaalf mensen aan het spel en het team wordt nog uitgebreid. Buytaert werkt onder andere samen met Patient 8 Games, waarmee hij eerder samenwerkte voor zijn Half-Life: Alyx-mod Return to Rapture. Century Horizon is nu ongeveer vier maanden in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de game in 2023 uitkomt, maar een releasedatum is nog niet vastgesteld.

Vroege beelden van Century Horizon

Return to Rapture Chapter II - Bioshock-mod voor Half-Life: Alyx

Vorige maand verscheen Return to Rapture Chapter II in de Steam Workshop. Deze Bioshock-mod voor Half-Life: Alyx bestaat uit 24 levels met meer dan 15 uur gameplay. Het tweede deel van de mod heeft verschillende wapens en vijanden uit de oorspronkelijke Bioshock-games.

In maart 2021 verscheen het eerste deel van Return to Rapture. Dat was een campagne van acht levels. In het tweede deel gaat het verhaal verder. De mod is geen remake van BioShock, maar een nieuw verhaal, waarin de wereld van Half-Life: Alyx gecombineerd wordt met omgevingen en elementen die zijn geïnspireerd op de onderwaterwereld van BioShock. Tweakers publiceerde vorig jaar een artikel over de mod en interview met maker Wim Buytaert.