Ontwikkelaar maakt Doom in Kladblok speelbaar met framerate van 60fps

Ontwikkelaar Sam Chiet heeft Doom speelbaar gemaakt in Kladblok. De grafische elementen van de game uit 1993 worden met letters, cijfers en tekens gegenereerd met een framerate van 60fps. Er zouden voor NotepadDOOM geen modificaties aan Windows' tekstverwerker gemaakt zijn.

De ontwikkelaar, die Samperson op YouTube heet, geeft verder weinig uitleg over de manier waarop hij de grootvader van het shootergenre werkend heeft gekregen in Kladblok. Omdat de tekstverwerker vanzelfsprekend niet gemaakt is om games af te spelen, gaat het vermoedelijk om een aangepaste versie van Doom die door Chiet compatibel is gemaakt met Kladblok. Het Windows-programma fungeert waarschijnlijk als digitaal 'scherm' voor een extern programma. De ontwikkelaar wil de betreffende versie van de game deze week publiekelijk beschikbaar maken. John Romero, een van de bedenkers van Doom en medeoprichter van id Software, noemt NotepadDOOM 'geweldig'.

Chiet introduceert met zijn Kladblok-versie van Doom de zoveelste ludieke manier om de klassieke shooter op een onconventionele manier te kunnen spelen als onderdeel van een doorlopende internetmeme. Eerder wisten ontwikkelaars het spel bijvoorbeeld al werkend te krijgen door middel van moederbordfirmware, met de Trådfri IKEA-lamp en op de Nintendo Game & Watch. Ook modificeerde een youtuber de DOS-versie van Doom 2 om het spel in Doom 2 zelf speelbaar te maken.