Hacker brengt DOOM uit voor Nintendo-wekker Alarmo

Een hacker die werkt onder de naam GaryOderNichts heeft een werkende versie van DOOM online gezet voor de Nintendo-wekker Alarmo. Om DOOM te draaien, hoeft de wekker niet open. Wel hebben gebruikers een pc en USB-kabel nodig.

De DOOM-versie staat op GitHub als AlarmoDoom. Het gebruikt de sharewareversie van DOOM en plaatst die in een map, die gebruikers naar de Alarmo moeten zetten. Dat is mogelijk door tijdens het opstarten de drie knoppen bovenop in te drukken, waardoor de wekker in een modus komt waarbij vanaf USB bestanden die op de juiste manier zijn versleuteld, te booten zijn.

De hacker kwam er onlangs achter hoe de Alarmo in elkaar zit. De wekker heeft een STM32H730ZBI6-MCU van ST-Micro en 4GB aan eMMC-opslag van Kioxa. Bestanden daarop heeft Nintendo versleuteld met AES-128-CTR-encryptie. In de firmware vond hij '2ndloader', een bootloader die het booten van bestanden via USB mogelijk maakt. Dat maakt het draaien van DOOM mogelijk.

DOOM heeft wel beperkingen op de wekker. Zo is audio niet mogelijk, zegt de hacker. Hij laat ook een video zien van hoe hij het spel speelt op het scherm van de wekker. Nintendo kondigde de Alarmo vorige maand aan. Het is een wekker die gebruikers kan wekken met geluiden uit Nintendo-games.