'Asus moet stoppen met verkopen smartphones onder naam Zenfone in India'

Asus moet in India waarschijnlijk stoppen met het gebruik van de naam Zenfone. Een ander bedrijf had eerder het recht op de verkoop van telefoons met de naam Zen erin, zo heeft het Gerechtshof van Delhi bepaald in een zaak.

Asus heeft acht weken gekregen van het Hof om te stoppen met het gebruik van de naam Zenfone in India, meldt Bar and Bench. Die acht weken gingen in op 28 mei, waardoor Asus eind juli moet zijn gestopt met het gebruik van de naam op de Indiase smartphonemarkt. Er komt nog een hoorzitting over de zaak op 10 juli, maar of de beslissing daar nog kan worden teruggedraaid, is onduidelijk.

De aanklager was Telecare Network India, een bedrijf dat eerder onder de naam Zen smartphones had uitgebracht op de Indiase markt. Het Hof met een enkele rechter bepaalde dat Asus inbreuk maakt, omdat het gaat om een soortgelijke naam voor een soortgelijk product dat via soortgelijke kanalen te koop is. Daardoor is het volgens de rechter mogelijk dat klanten in de war raken over van wie het product is.

Asus gebruikt de naam Zenfone voor zijn smartphones nu een jaar of vijf. De meest recente aankondiging is de Zenfone 6, een smartphone met omklapbaar camerasysteem. India is een van de grootste afzetmarkten voor smartphones ter wereld.