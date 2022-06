EvLeaks toont afbeeldingen van Fitbit Charge 5 met kleurenscherm

Er zijn ogenschijnlijk officiële renders van de Fitbit Charge 5 online gekomen. Uit de afbeeldingen blijkt dat het nieuwe wearable van het Google-dochterbedrijf een kleurenscherm krijgt dat afgeronde hoeken heeft.

Net als in april geïntroduceerde Fitbit Luxe krijgt de Fitbit Charge 5 een scherm met afgeronde hoeken, blijkt uit de renders die Evan Blass op zijn Twitter-account @evleaks heeft gezet. Aan de randen van de wearable zitten glanzende panelen. Het lijkt erop dat dit elementen zijn voor capacitieve bediening via aanrakingen. Ook de Fitbit Charge 4, die vorig jaar in april uitkwam voor 150 euro, had dergelijke bediening.

De bedieningselementen zijn bij de Charge 5 groter en ook is het kleurenscherm nieuw. De voorganger heeft een monochroom scherm. Verdere details over de specificaties en mogelijkheden van de Fitbit Charge 5 zijn nog niet bekend. De voorganger is een waterbestendig fitnesshorloge met een ingebouwde gps en Spotify-bediening.

Wanneer de Fitbit Charge 5 officieel wordt aangekondigd, is nog niet bekend. Het wordt na de Ace 3 en Luxe de derde wearable van Fitbit die verschijnt sinds de overname van het bedrijf door Google is afgerond.