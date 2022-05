Fitbit introduceert Luxe-fitnesstracker met amoledscherm en stalen behuizing

Fitbit kondigt zijn Luxe-fitnesstracker aan. Deze tracker beschikt over een amoledscherm en een behuizing van gepolijst roestvast staal. Het bedrijf brengt daarnaast een stressbeheersings-feature uit, die ook beschikbaar komt voor huidige Fitbit-wearables.

Fitbit meldt in een persbericht dat de fitnesstracker een 'sieraadachtige look-and-feel' moet hebben; de Fitbit Luxe heeft geen fysieke knoppen en is de dunste fitnesstracker van Fitbit tot nu toe, schrijft het bedrijf. De wearable wordt volledig via een amoled-touchscreen bediend. Fitbit levert de tracker standaard met een rubberen polsbandje, dat verwisselbaar is voor andere varianten. Het bedrijf komt onder andere met bandjes van Horween-leer, meshbandjes van roestvast staal en een Parker-schakelarmband van roestvast staal.

De fabrikant noemt weinig concrete technische specificaties in het persbericht. Fitbit claimt wel dat de accuduur tot vijf dagen bedraagt. Het bedrijf noemt verschillende fitnessfuncties; de fitnesstracker heeft twintig trainingsmodi ingebouwd, waaronder golf, pilates, spinning en tennis. De wearable zou work-outs ook automatisch kunnen herkennen en beschikt over gps om wandelingen, fietstochten en hardlooprondes bij te houden. De Fitbit Luxe ondersteunt daarnaast continue hartslagmetingen.

Fitbit komt ook met een nieuwe stressbeheersings-feature. Gebruikers krijgen een score te zien die 'dagelijks het vermogen van hun lichaam om met stress om te gaan' beoordeelt. Deze score wordt gebaseerd op activiteitsniveau, slaap en hartslag. De functie wordt geïntroduceerd met de Fitbit Luxe, maar komt ook beschikbaar voor de Charge 4, Inspire 2, Sense, Versa 2 en Versa 3. Fitbit Premium-abonnees krijgen extra stressbeheersingsfuncties, waaronder mindfulness-sessies en exclusieve trainingsmodi. Fitbit levert de Luxe met een Premium-proefabonnement van zes maanden.

De Fitbit Luxe krijgt een adviesprijs van 149,95 euro en komt dit voorjaar wereldwijd uit, zo meldt het bedrijf. De wearable kan vanaf maandag vooruitbesteld worden bij Fitbit en enkele Nederlandse webshops. Het bedrijf introduceert daarnaast een Special Edition van de tracker, die wordt geleverd met een goudkleurige Parker-polsband van roestvast staal. Deze uitvoering kost 199,95 euro en komt in juni beschikbaar.