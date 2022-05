ASUS gaat 'compacte' Zenfone 8 op 12 mei aankondigen

ASUS heeft een teaserwebsite online gezet voor de aankondiging van de nieuwste generatie van zijn smartphoneserie Zenfone. De Zenfone 8 is volgens de site 'compact'. Er gingen al eerder geruchten over de komst van een kleine smartphone in de Zenfone-serie.

De site telt af naar 12 mei. Op de site is een grote 8 te zien en daarbij de tekst 'big on performance, compact in size'. Dat duidt erop dat de Zenfone 8-serie een high-end model bevat met relatief klein formaat. Die hadden voorgaande Zenfone-series niet. ASUS maakt verder niets bekend over wat het zal tonen op het evenement.

Code in de ROG Phone 5 van ASUS wees er al op dat een dergelijk model aankwam. Het gaat volgens die code om een toestel met de codenaam Sake. Het zou gaan om een oledscherm van 5,92" met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingsfrequentie van 120Hz. Dat is een scherm van 13,7x6,2cm groot. Als de bezels ongeveer even groot zouden zijn als bij vorige Zenfones, komt de behuizing uit rond 15x7cm. De Zenfone 7 Pro is bijvoorbeeld 16,5x7,7cm. De enige compacte high-end telefoon, de iPhone 12 mini van Apple, is 13,1x6,4cm, de Google Pixel 5 is 14,4x7cm.

De Sake zou draaien op een Snapdragon 888-processor en twee camerasensors hebben. Er zouden een Sony IMX686-sensor van 64 megapixel in zitten en een IMX663 waarover nog niets bekend is. ASUS verkoopt zijn telefoons niet in Nederland na een verloren patentrechtszaak tegen Philips. Veel modellen zijn via grijze import desondanks wel verkrijgbaar.