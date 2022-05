Overheid VS heeft 175 miljoen IPv4-adressen geactiveerd

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen maanden in een pilotproject 175 miljoen IPv4-adressen gepubliceerd, maar niet verkocht. Dankzij de stap kan de overheid naar eigen zeggen ongeautoriseerd gebruik voorkomen en mogelijk verkeer onderscheppen.

De stap om de IPv4-adressen aan te melden bij het Border Gateway Protocol, het routeringsprotocol dat het verkeer tussen providers regelt, komt van het defensie-onderdeel Defense Digital Service, meldt The Washington Post. De publicatie verloopt via een bedrijf met de naam Global Resource Systems LLC.

De publicatie van de adressen via bgp gebeurt sinds 20 januari. De directeur van DDS meldt dat er twee redenen zijn om dat te doen. Ten eerste wil het defensie-onderdeel voorkomen dat kwaadwillenden de IPv4-adressen kunnen gaan gebruiken. Ook is het mogelijk om wellicht verkeer van kwaadwillenden te onderscheppen via de ip-adressen.

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft de adressen al tientallen jaren in bezit, maar deed er tot nu toe niets mee. Het heeft een deel van de IPv4-adressen toegewezen gekregen, omdat het voortkwam uit een project van het ministerie. Het ministerie heeft de ip-adressen nog steeds in bezit en is niet van plan ze te verkopen.