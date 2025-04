Blizzard onderzoekt problemen met RTX 3080 Ti in Diablo IV-bèta

Blizzard onderzoekt meldingen van Diablo IV-spelers die tijdens het spelen van de bèta problemen ondervinden met hun RTX 3080 Ti-videokaart. Uit posts blijkt dat gamers die over een dergelijke gpu beschikken, het spel zien crashen en soms hun grafische kaart gebrickt zien geraken.

De problemen lijken bij sommige Diablo IV-spelers te ontstaan na het afspelen van bepaalde cutscènes in de game. Het scherm wordt bij sommige gamers, die over een RTX 3080 Ti-gpu beschikken, dan eerst compleet zwart, waarna ook de ventilatoren van de grafische kaart een hoger toerental bereiken. Gebruikers die hun pc opnieuw hadden kunnen opstarten, melden op Reddit dat ze na deze ingreep ook geen beeld meer zagen.

Uit de reacties blijkt dat sommige gamers met een RTX 3080 Ti-kaart de dans echter ontspringen. De meeste problemen lijken zich voor te doen bij Gigabyte-varianten van deze kaart, maar dat is nog niet met volledige zekerheid te zeggen. Er zijn immers ook Diablo IV-spelers met andere grafische kaarten die problemen melden.

Blizzard meldt ondertussen op zijn forums dat het de zaak onderzoekt. Het bedrijf raadt gebruikers die problemen ondervinden een volledige power cycle te doen en de drivers van de grafische kaarten opnieuw te installeren. Als die maatregelen geen soelaas bieden, vraagt het bedrijf om extra informatie over de systeemconfiguratie achter te laten, zodat het meer inzicht in de problematiek kan krijgen.

Diablo IV is vanaf vrijdag 24 maart tot en met zondag 26 maart vroegtijdig speelbaar in een open bèta. Spelers die toegang hebben kunnen aan de slag met de proloog en Act 1 van de game. De volledige release van deze dungeon crawler vindt plaats op 6 juni. Tweakers ging al aan de slag met de preview van de game die onder meer een vernieuwd Paragon-systeem krijgt en meer dan 150 dungeons zou bevatten. Diablo IV komt naar de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.