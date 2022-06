Consumententak Sennheiser wordt verkocht aan Zwitserse Sonova

Sennheiser verkoopt zijn bedrijfstak voor consumentenaudio aan het Zwitserse bedrijf Sonova Holding. De Duitse audiofabrikant wil zich meer op de zakelijke markt gaan richten en verkoopt daarom de consumententak.

Begin dit jaar maakte Sennheiser al bekend op zoek te zijn naar een partner voor de consumententak van het bedrijf, waarbij de verkoop aan een andere partij niet werd uitgesloten. Sennheiser wil zich focussen op de drie zakelijke branches: Pro Audio, Business Communications en Neumann.

Vrijdag melden Sonova en Sennheiser dat ze een deal hebben gesloten. Sonova neemt de consumententak over, maar zal audioproducten onder de Sennheiser-licentie blijven uitbrengen. De deal moet nog wel goedgekeurd worden door de autoriteiten.

Sonova produceert voornamelijk audioapparatuur met een medische toepassing, zoals gehoorapparaten en implantaten. Met de aankoop van de consumententak van Sennheiser krijgt Sonova er een groot aantal audioproducten bij. Deze tak was in 2019 bij Sennheiser goed voor 393 miljoen euro omzet, wat in dat jaar 52 procent van de omzet was van het bedrijf.

De bedrijven hebben niet bekendgemaakt hoeveel er gemoeid is met de overname. Het is de bedoeling dat de overname nog voor het einde van 2021 wordt afgerond.