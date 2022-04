Gerechtshof verwijst stichting Stop5GNL naar bestuursrechter voor 5G-rechtszaak

De stichting Stop5GNL is door het gerechtshof in Den Haag niet-ontvankelijk verklaard in de zaak rondom het stopzetten van het telefonienetwerk. De stichting was in hoger beroep gegaan tegen een gerechtelijke uitspraak, maar moet nu naar de bestuursrechter.

Het hoger beroep in de zaak kan niet worden behandeld door het gerechtshof, staat in de uitspraak te lezen. De uitrol van communicatie via de 3,5 en 26GHz-banden wordt namelijk genomen door de Nederlandse staat en om daar tegenin te gaan had de stichting een bestuursrechtelijke procedure moeten starten, en geen civiele. Daar is Stop5GNL het niet mee eens. De stichting vindt dat 5G in het algemeen moet worden gestopt en dat zou niet kunnen worden afgedwongen bij de bestuursrechter.

De rechtszaak van de stichting richtte zich op de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. De stichting Stop5GNL probeert die uitrol al enkele jaren stop te zetten, maar zonder succes. Vorig jaar verloor de stichting een rechtszaak. De rechter concludeerde toen dat de Nederlandse staat niet hoeft te bewijzen dat er geen enkel negatief effect op de gezondheid is.