KPN start 16 oktober met Visual Voicemail voor Android

KPN wijzigt zijn voicemaildienst van 16 tot en met 25 oktober en brengt Visual Voicemail naar zowel consumenten als zakelijke klanten. Het gaat daarbij om de app voor Android. Bij iOS wordt Visual Voicemail ge´ntegreerd, maar dat volgt later dit jaar.

KPN heeft de langverwachte komst van Visual Voicemail op zijn forum bevestigd en het bedrijf heeft de informatie over de wijzigingen op zijn site gezet. Van 16 tot en met 25 oktober moeten de wijzigingen plaatsvinden. Ergens rond die tijd moet de Android-app beschikbaar komen die gebruikers kunnen inzetten om berichten af te luisteren, te pauzeren of door- en terug te spoelen. Bij de iPhone volgt integratie in de Telefoon-app van iOS, maar hier werkt Apple volgens KPN nog aan.

Visual Voicemail is een visuele weergave van de lijst voicemailberichten, inclusief audiospeler om deze te kunnen afspelen. Daarnaast kunnen gebruikers eenvoudig nummers van bellers opslaan en hen terugbellen of sms'en. T-Mobile introduceerde eerder al zijn vergelijkbare dienst.

Bij het wijzigen van KPN's voicemaildienst verdwijnt de Voicemail Planner en ook kunnen gebruikers geen '1' meer toetsen om terug te bellen. Daarnaast verwijdert KPN alle bestaande voicemailberichten twee weken na de aanpassing. Wie ze wil behouden dient ze zelf op te nemen. Bovendien brengt het bedrijf het aantal welkomstboodschappen die gebruikers in kunnen stellen terug van vijf naar twee.