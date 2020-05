Foto's tonen vermoedelijk Xiaomi Mi Band 5 met ovaal scherm

Er zijn foto's online verschenen van wat vermoedelijk de Xiaomi Mi Band 5 is. De fitnesstracker heeft zoals al werd gesteld in geruchten een groter scherm dan zijn voorgangers. Het zou gaan om een 1,2"-scherm.

Op de foto's, die door de Chinese website MyDrivers zijn verzameld, is een ovale fitnesstracker te zien. Aan de onderkant van het scherm zit een gat, op die plek zou een knop voor de bediening zitten. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de afbeeldingen de Xiaomi Mi Band 5 tonen, maar het uiterlijk komt overeen met eerdere geruchten.

Volgens de geruchten krijgt Xiaomi's nieuwe fitnesstracker een zuurstofsaturatiemeter en ondersteuning voor Amazon Alexa. Ook zou met een score worden berekend hoe actief de drager van het armbandje is. Xiaomi zou de Mi Band 5 in juli willen presenteren. De Mi Band 4, die te koop is voor 29 euro, werd vorig jaar in juni aangekondigd.