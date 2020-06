Xiaomi kondigt Mi Band 5-wearable met 1,1"-oledscherm aan

Xiaomi heeft de vijfde generatie van zijn Mi Band-wearable aangekondigd. Het Chinese bedrijf heeft het oledscherm ten opzichte van de Mi Band 4 met 20 procent vergroot. De wearable is magnetisch met de lader te verbinden.

De Mi Band 5 van Xiaomi heeft een 1,1"-kleurenscherm met amoledpaneel en resolutie van 126x294 pixels en maximale schermhelderheid van 450cd/m². De afmetingen betreffen 47,2x18,5x12,4mm en het gewicht bedraagt 11,9 gram. Er is ook een nfc-variant, met een gewicht van 12,1 gram. De vorig jaar verschenen Mi Band 4 heeft een 0,95"-scherm met amoledpaneel met een resolutie van 120x240 pixels.

De wearable heeft 512KB ram en 16MB opslag. De accucapaciteit betreft 125mAh. De wearable ondersteunt bluetooth 5.0 en is met sensoren voor hartslag, luchtdruk en nabijheid uitgerust. Ook zijn een drie-assige accelerometer en gyroscoop aanwezig. Daarmee biedt de wearable functies als een stappentellen, hartslagtracker, slaapmonitoring en sportfuncties met ondersteuning voor Personal Activity Intelligence-score.

Gebruikers hoeven niet meer de fitnesswearable los te koppelen om deze te kunnen laden. Bij de Mi Band 5 is eem ronde connector van de lader magnetisch aan de achterkant te bevestigen.

Xiaomi heeft zijn product voor de Chinese markt aangekondigd en daar gaat de Mi Band 5 189 Chinese yuan kosten, met een prijs van 229 yuan voor de nfc-versie. Dat is omgerekend respectievelijk 23,64 en 28,64 euro maar wat de wearable in Europa gaat kosten en wanneer deze hier verschijnt is nog onbekend.