Synology introduceert zijn eigen ssd's

Synology heeft zijn eigen ssd's aangekondigd. Het bedrijf brengt een sata-ssd uit, de SAT5200, en twee m2-flashproducten. Daarnaast introduceert Synology twee m2-adapters, de M2D20 en E10M20-T1.

De SAT5200 is een 2,5"-ssd met sata600-interface die met capaciteiten van 480GB, 960GB en 1920GB beschikbaar komt. De maximale sequentiële leessnelheid is 530MB/s en sequentieel schrijven doet de schijf op 500MB/s. Willekeurig lezen kan de ssd met 1920GB op maximaal 98.000 iops en schrijven op 60.000 iops.

De SNV3400 en SNV3500 hebben formfactors van respectievelijk m2.2280 en m2.22110. Dit zijn nvme pci-e 3.0 x4-ssd's. Deze komen alleen in uitvoeringen met 400GB op de markt en sequentieel lezen en schrijven doen ze op achtereenvolgens tot aan 3100 en 550 MB/s, terwijl willekeurig lezen en schrijven op maximaal 205.000 en 40.000 iops kan.

Volgens Synology zijn de ssd's getest op langdurige belasting, voor gebruik in veeleisende omgevingen, zoals gevirtualiseerde werkbelastingen, databaseopslag met een hoog verkeersvolume en projecten voor kunstmatige intelligentie en high performance computing. Niet bekend is welke controller de ssd's hebben en een prijs is eveneens nog onbekend.

SAT5200 SNV3400 SNV3500 Vormfactor 2.5” (sff) m2 2280 m2 22110 Interface Sata 6Gbit/s Nvme pci-e 3.0 x4 Capaciteit 480GB, 960GB, 1920GB 400GB Drive Write Per Day (DWPD) 1.3 0.68 Bescherming tegen stroomuitval v - v Levensduuranalyse3 v Prestaties willekeurig lezen/schrijven Tot aan 98.000 / 67.000 iops 205.000 / 40.000 iops Garantie 5 jaar beperkte garantie

in aanvulling daarop introduceert Synology de M2D20 en E10M20-T1. Dit zijn m2-adapters. De E10M20-T1 kan twee m2-ssd's huisvesten, zowel m2.2280 als m2.22110, en heeft een 10Gbit/s-ethernetpoort. De M2D20 is voor cacheversnelling en mist een ethernetpoort, maar heeft eveneens sleuven voor zowel m2.2280 als m2.22110.