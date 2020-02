Synology stelt bètaversie DSM 7.0 verder uit tot derde kwartaal 2020

Synology heeft de bètaversie van zijn DiskStation Manager 7.0-besturingssysteem voor nas-apparaten verder uitgesteld. De fabrikant wil de voorlopige versie pas het derde kwartaal uitbrengen, omdat de software dan representatiever is voor het eindresultaat.

Synology meldt op zijn forum en in een e-mail aan gebruikers dat DSM 7.0 vergevorderd is en dat de meeste aanpassingen 'onder de motorkap' zijn doorgevoerd. Volgens het bedrijf is de software van voldoende kwaliteit voor dagelijks gebruik, maar toch komt de previewversie voorlopig niet uit. Synology stelt de bèta uit tot het derde kwartaal, omdat het besturingssysteem dan een betere indicatie moet geven van hoe het zal zijn bij de definitieve release.

DSM 7.0 werd vorig jaar in september aangekondigd en de verwachting was dat de bèta eind 2019 beschikbaar zou zijn. Dat werd in december al uitgesteld tot februari 2020. Begin januari zette de fabrikant een pagina online waar gebruikers zich konden inschrijven voor de bèta, Synology zei toen een selectie van gebruikers te maken. Dat gebeurt voorlopig dus niet.

DiskStation Manager krijgt in de 7.0-versie een nieuwe interface en snelheids- en beheerverbeteringen. Zo moet de inlogtijd omlaag gaan van twaalf naar zes seconden. Ook moet de nieuwe versie beter advies geven over de beste omvang van de ssd-cache en komt er een Resource Monitor die inzicht zou moeten geven in eventuele bottlenecks.

Synology zegt nog te werken aan nieuwe features waaronder Synology Photos, Hybrid Share en andere 'nog niet aangekondigd maar net zo significante functionaliteit'. Volgens het bedrijf zijn er 6500 gebruikers die zich ingeschreven hebben voor het DSM 7.0 Preview-programma.