Xiaomi Mi Smart Band 6 krijgt groter oledscherm en kost 45 euro

Xaiomi heeft de zesde versie van zijn Mi Smart Band aangekondigd. Het nieuwe model heeft een 1,56"-oledscherm en een bloedzuurstofmeter. Ook heeft de fitnesstracker meer opties voor sporten, in totaal nu ruim dertig. De Mi Smart Band 6 kost 45 euro.

Het 1,56"-scherm heeft een resolutie van 152x486 pixels en een maximale helderheid van 450cd/m². Bij de Mi Band 5 was het schermpje met 1,1" en 126x294 pixels nog een stuk kleiner. Xiaomi claimt dat de fitnesstracker met zijn 125mAh-accu tot twee weken mee gaat.

De Mi Smart Band 6 is waterbestendig en heeft afmetingen van 47,4x18,6x12,7mm. In de fitnesstracker zit een hartslagsensor, versnellingsmeter en gyroscoop. Nieuw is de bloedzuurstofmeter, waarbij Xiaomi opmerkt dat die niet gebruikt mag worden voor medische doeleinden. De Mi Band 6 biedt ook slaaptracking, waarbij REM-slaap en ademhaling worden gedetecteerd.

Via bluetooth 5 kan de Mi Smart Band 6 gekoppeld worden aan een Android- of iOS-smartphone. Het bandje heeft meer dan dertig modi om activiteiten vast te leggen. Bij zes daarvan kan die activiteit automatisch worden gedetecteerd. Dat betreft onder meer wandelen, hardlopen, fietsen en roeien. De Xiaomi Mi Smart Band 6 krijgt een adviesprijs van 45 euro. Het is nog niet bekend wanneer de fitnesstracker te koop is in Nederland en België.