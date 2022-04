EA Sports werkt aan nieuwe golfgame met PGA Tour-licentie

Uitgever EA werkt aan een nieuwe golfgame die de titel EA Sports PGA Tour krijgt. Het spel wordt gemaakt met de Frostbite-engine en zal officiële golfbanen en professionele golfers bevatten. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekendgemaakt.

EA en golforganisatie PGA Tour hebben een nieuwe langdurige overeenkomst gesloten voor het maken van games. De eerste game is al in ontwikkeling, maar het is niet bekend hoe lang daar al aan wordt gewerkt. Het spel zal 'wereldberoemde' golfbanen en spelers bevatten, maar welke is nog niet bekend. De game wordt gemaakt door EA Tiburion, de studio uit Florida die ook de Madden-games voor EA Sports maakt.

In de komende weken zegt EA meer bekend te maken over de game en in de komende maanden wordt ook de verschijningsdatum bekendgemaakt. Het is nog niet bekend voor welke platforms het spel verschijnt, maar EA refereert aan het spel als een next-gengame. EA brengt zijn sportgames doorgaans uit voor zowel de pc als de Xbox- en de PlayStation-consoles.

2K Games kondigde eerder deze maand een langdurige samenwerking aan met golfer Tiger Woods. De uitgever nam daarbij ook ontwikkelaar HB Studios Multimedia over, de ontwikkelaar van golfgame PGA Tour 2K21 en The Golf Club-serie.

Zowel EA als 2K hebben nu dus een PGA Tour-licentie en beiden zullen golfgames uitbrengen. 2K heeft de exclusieve rechten op de beeltenis van Tiger Woods en die golfer zal dus niet in de games van EA Sports voorkomen. In het verleden maakte EA de Tiger Woods PGA Tour-games. Daarvan verschenen tussen 1998 en 2013 zestien delen.