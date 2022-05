'EA heeft revival van Fight Night-boksgameserie goedgekeurd'

Electronic Arts heeft mogelijk een 'revival' van de serie Fight Night-boksgames goedgekeurd. Dat vertellen bronnen aan VGC-journalist Tom Henderson, die geregeld correcte informatie over toekomstige EA-projecten deelt.

Anonieme bronnen van EA Sports vertellen aan VGC dat de nieuwe Fight Night-game is goedgekeurd en in vroege ontwikkeling is gegaan, hoewel dit tijdelijk is stopgezet. Henderson schrijft dat de ontwikkeling gepauzeerd is omdat de prioriteit momenteel ligt bij de volgende EA Sports UFC-game, die eind volgend jaar moet verschijnen. De nieuwe Fight Night-titel laat daarom vermoedelijk nog 'enkele jaren' op zich wachten. Electronic Arts wilde niet officieel reageren tegenover VGC.

Er zijn tot op heden vijf Fight Night-titels verschenen. De games haalden allemaal een Metacritic-score van 80 of hoger, met uitzondering van enkele handheldports en smartphonegames. De laatste game in de serie, Fight Night Champion, verscheen in 2011.

In de afgelopen jaren zouden er licentiecomplicaties ontstaan zijn in de bokswereld, en daardoor zou EA zich vooral hebben gericht op UFC, schrijft VGC. Fans en boksers zouden EA echter hebben opgeroepen om de serie terug te laten keren en EA is zich 'bewust van de vraag', vertellen bronnen aan het medium.