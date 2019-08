LG voegt Google Assistent toe aan vernieuwde ThinQ-app

LG geeft zijn app voor smarthomebediening een update en integreert de Google Assistent in de applicatie. Daarnaast verandert het Koreaanse bedrijf de naam van de app van SmartThinQ naar ThinQ .

LG stelt de vernieuwde versie van zijn SmartThinQ-app op de IFA-beurs in Berlijn voor. Die beurs vindt plaats van 6 tot en met 11 september. Met de nieuwe app is het volgens de Zuid-Koreaanse elektronicareus mogelijk om alle slimme LG-apparaten met wifi-ondersteuning te bedienen. Het gaat daarbij onder meer om wasmachines, koelkasten, stofzuigers, airconditioners en luchtreinigers. Al die apparaten kunnen met de nieuwe ThinQ-app voortaan ook via een spraakopdracht worden aangestuurd of gecontroleerd, zij het vooralsnog uitsluitend in het Engels. LG gebruikt hiervoor geen eigen spraaktechnologie, maar vertrouwt op de Google Assistent.

Via de app kunnen gebruikers bijvoorbeeld op afstand de temperatuur van de airconditioning instellen of controleren hoe lang de wasmachine nog bezig is. Verder is het mogelijk om informatie op te vragen over de eigenschappen, functies en het onderhoud van apparaten. "Wie wil weten wat het gele lampje op de koelkast betekent, kan dat straks gewoon vragen", klinkt het bij LG.

De nieuwe ThinQ-app zal omstreeks 6 september uitgebracht worden voor Android-smartphones en iPhones.