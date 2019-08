Netflix experimenteert met door mensen samengestelde afspeellijsten

Netflix is bezig met het testen van lijstjes met content die door medewerkers zijn samengesteld, wat een aanvulling vormt op de door algoritmes aangeprezen content. Of de gemodereerde lijstjes voor iedereen beschikbaar komen is echter nog niet bekend.

Onder de naam Netflix Collections worden aan sommige abonnees lijstjes met videocontent getoond die samengesteld zijn door medewerkers. Die lijstjes zijn gesorteerd op basis van verscheidene kenmerken, zoals "let's keep it light", zo ontdekte een gebruiker die zijn bevindingen op Twitter plaatste. Vervolgens bevestigde een woordvoerder van Netflix tegenover TechCrunch dat het bezig is met een test, die vooralsnog alleen voor sommige iOS-gebruikers beschikbaar lijkt te zijn.

Wie meedoet aan de test kan de nieuwe Collections rechtsboven in het scherm vinden. Gebruikers kunnen dan door de verschillende afspeellijsten heen bladeren en zich er op abonneren. Overigens is nog niet geheel duidelijk welke iOS-gebruikers wel en geen toegang hebben tot de test; de woordvoerder van Netflix gaf daar niets over prijs. Het is ook nog niet duidelijk of Netflix van plan is de nieuwe functionaliteit op termijn voor iedereen in te voeren. Dit zal waarschijnlijk bepaald worden na evaluatie van het experiment.

De functionaliteit lijkt vergelijkbaar met wat muziekstreamingdiensten al langer bieden. Diensten zoals Spotify en Apple Music bevatten vele door werknemers samengestelde afspeellijsten op basis van bepaalde genres.