Netflix vraagt de hulp van zijn gebruikers voor het aanleveren van ondertitels voor videocontent. Wie mee wil doen moet eerst een examen, voor het bepalen van zijn of haar taalkwaliteiten, met succes afsluiten, maar krijgt voor de bijdrages wel betaald.

Op zijn blog legt Netflix uit hoe het nieuwe programma werkt. De bedoeling is dat videomateriaal toegankelijker wordt voor anderstalige gebruikers, en daardoor wordt er gevraagd om ondertitels aan te leveren vanuit het Engels naar andere talen, zoals Nederlands. Ook is het mogelijk om bij content die al in het Nederlands is ondertitels aan te leveren.

Om te toetsen of mensen voldoende kennis hebben van een taal om hiervoor ondertitels aan te leveren, moet er eerst een examen worden afgelegd. Daarin krijgen mensen vragen over vertalingen die ze correct moeten beantwoorden. Dat doet Netflix met een programma dat Hermes wordt genoemd. Op zijn website legt Netflix uit hoe het programma in elkaar zit. Er zijn vijf delen, elk met een tijdslimiet, waarin telkens andere soorten opdrachten uitgevoerd moeten worden.

Voor het aanleveren van ondertitels krijgen mensen betaald. Voor het aanleveren van Nederlandse ondertitels bij Nederlandse content wordt 9,50 dollar per minuut aan content uitbetaald. Wie vertaalt vanuit het Engels en daarbij Nederlandse ondertitels aanlevert, krijgt 11,50 dollar per minuut aan content. Voor het uitvoeren van de vertalingen werkt Netflix overigens samen met externe partners.

YouTube had met Community Creations al langer een programma waarmee het mogelijk is om ondertitels aan te leveren. Daarbij is het inmiddels ook mogelijk om te helpen titels en beschrijvingen van video's te vertalen.