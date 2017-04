Door Olaf van Miltenburg, maandag 3 april 2017 07:28, 11 reacties • Feedback

De naam-, adres- en woonplaatsgegevens van honderdduizenden deelnemers van de Bankgiroloterij, Vriendenloterij en Postcodeloterij waren in te zien. In negenhonderd gevallen ging het eveneens om rekeningnummers.

Een computersysteem van een leverancier van de Bankgiroloterij, Vriendenloterij en Postcodeloterij was kwetsbaar, zo melden de Nationale Goede Doelen Loterijen. Hierdoor waren de namen en adressen van ongeveer 450.000 deelnemers in te zien. In sommige gevallen ging het eveneens om telefoonnummers, e-mailadressen en/of geboortedata, terwijl bij tot aan negenhonderd gevallen ook het rekeningnummer via internet te zien was.

De Nationale Goede Doelen Loterijen hebben het betreffende computersysteem offline laten halen en de betreffende deelnemers via e-mail gewaarschuwd. Bovendien is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht van het lek. De kwetsbaarheid werd ontdekt door een beveiligingsspecialist die de loterijen onder de naam 'Ndevnull' inlichtte.

Het ging om een systeem van een leverancier die namens de loterijen brieven, prijzen en cadeaus aan deelnemers verstuurde. De loterijen hebben de samenwerking met deze partij opgeschort en waarschuwt dat er daarom vertraging kan zitten in een bevestiging van deelname of in de ontvangst van een cadeau of prijs. Volgens de loterijen zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens door anderen dan de beveiligingsexpert ingezien zijn.