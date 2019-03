Nederlandse huurmakelaar haalt site offline na ontdekking datalek

De Nederlandse huurmakelaar AltijdWonen heeft zijn site offline gehaald na door RTL Nieuws op een datalek te zijn gewezen. De namen, telefoonnummers en wachtwoorden van 49.000 klanten waren daardoor jarenlang in te zien.

De wachtwoorden waren gehasht met oude md5, waardoor die makkelijk te ontsleutelen zijn, schrijft RTL Nieuws. De site draaide op PHP 5.3.10 uit 2012 en had een inlogomgeving zonder https, waardoor gegevens onbeveiligd werden verstuurd. De database bevatte 49.000 entries met gegevens van klanten.

AltijdWonen heeft de database en site offline gehaald met de melding 'Onderhoud, binnen een paar uur zijn we weer live'. AltijdWonen heeft het datalek doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals verplicht is. De eigenaar van het bedrijf gaat aangifte doen van de hacks in de database, zegt Daniël Verlaan van RTL Nieuws. De huurmakelaar zet een nieuwe site online. Bij de gegevens van de 49.000 klanten ging het om potentiële huurders en verhuurders.