X laat nu ook gebruikers zonder abonnement audio- en videogesprekken starten

X maakt het mogelijk om audio- en videogesprekken te starten voor gebruikers die geen Premium-abonnement hebben. Voorheen konden niet-betalende gebruikers enkel oproepen van anderen ontvangen.

Een software-engineer van X laat op het sociale medium weten dat de mogelijkheid om audio- en videogesprekken te beginnen in de app 'langzaam wordt uitgerold' naar gebruikers zonder Premium-abonnement.

Gebruikers kunnen nu ook in hun X-profielinstellingen toestaan dat iedereen ze mag bellen. Voorheen waren de enige opties om alleen oproepen te ontvangen van gebruikers die ze volgen, alleen van gebruikers die in hun adresboek staan of alleen van geverifieerde gebruikers. Een gebruiker moet wel eerst een privébericht hebben gestuurd naar een account voordat de laatstgenoemde partij een oproep kan starten. De mogelijkheid om via X gebeld te worden kan ook volledig worden uitgeschakeld.

In oktober voegde X audio- en videogesprekken toe aan de iOS-versie van het socialemediaplatform. In januari kreeg ook de Android-versie deze functie. Gebruikers kunnen er in een privégesprek voor kiezen om een audio- of videogesprek te starten. Daarvoor moeten ze rechtsbovenin klikken op het telefoonicoontje, en vervolgens kiezen tussen een audio- en een video-oproep. In eerste instantie was dat alleen mogelijk voor Premium-abonnees. Gratis gebruikers konden wel al oproepen ontvangen.