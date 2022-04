JetBrains brengt alfaversie van Kotlin Multiplatform Mobile uit

JetBrains heeft de alfaversie van de Kotlin Multiplatform Mobile-sdk uitgebracht. De tools en functies van de sdk moeten het makkelijk maken om op basis van dezelfde code zowel Android- als iOS-apps te maken.

Kotlin Multiplatform Mobile stelt ontwikkelaars in staat een enkele codebase te hanteren en alleen platformspecifieke code te gebruiken waar het nodig is, zoals voor de gebruikersinterface van Android of iOS of voor platformspecifieke api's.

De alfaversie van Kotlin Multiplatform Mobile of KMM bevat onder andere een plugin voor Android Studio waarmee ontwikkelaars in Kotlin geschreven gedeelde code kunnen schrijven, draaien en debuggen, zonder dat ze hoeven te wisselen van integrated development environment. De KMM-plugin is via de Marketplace in de software te downloaden.

KMM is volgens JetBrains makkelijk te integreren in bestaande projecten voor mobiele apps, mede dankzij de wizard, en voor iOS-development verwijzen de makers bijvoorbeeld naar de interoperabiliteit van Kotlin met Objective-C en Swift en de integratie van de dependency manager van CocoaPods.

Wanneer de bèta- en stable-release volgen is niet bekend. JetBrains roept ontwikkelaars op feedback te geven op de alfarelease.