Ninebot wil elektrische Segway-waterstofmotorfiets maken

Segway-moederbedrijf Ninebot heeft conceptafbeeldingen gepubliceerd van een Segway-motorfiets die op waterstof moet rijden. De motor zal volgens Segway ook daadwerkelijk worden gebouwd en moet vanaf 2023 leverbaar zijn.

De Segway Apex H2 heeft een futuristisch ontwerp waarbij waterstof kan worden toegevoegd door uitwisselbare, metalen capsules. Die zijn ogenschijnlijk eenvoudig toe te voegen aan de motor. Hoe Segway een infrastructuur voor deze waterstofbusjes wil verwezenlijken, is niet duidelijk.

De motor moet in ieder geval een vermogen van 60kW of 80pk leveren en de sprint van stilstand tot 100km/u moet binnen vier seconden zijn afgelegd. De topsnelheid zou 150km/u bedragen, waarmee de motor dus ook geschikt is voor snelwegen. De prijs bedraagt 70.000 Chinese yuan, omgerekend is dat ruim 9000 euro.

Ninebot onthulde eind 2019 al een concept voor een elektrische motorfiets, genaamd de Ninebot Apex. Waarschijnlijk moet de nieuwe Segway Apex H2 gezien worden als een potentiële opvolger van dit eerdere concept.

Segway werd in 2015 overgenomen door het Chinese vervoersbedrijf Ninebot. Toen kreeg Ninebot ook een investering van 80 miljoen dollar, waarbij onder meer Xiaomi investeerde. Segway en Ninebot waren in 2014 nog verwikkeld in een geschil, omdat onder meer Ninebot inbreuk zou maken op patenten van Segway.