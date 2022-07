HMD kondigt Nokia-telefoon aan met ingebouwde draadloze oordopjes

De Finse telefoonmaker HMD Global heeft een telefoon aangekondigd met ingebouwde draadloze oordopjes. De telefoon heeft een slidermechanisme, waarachter de draadloze oordopjes zitten. Op die plek zijn ze ook op te laden.

De ingebouwde oordopjes hebben een accuduur van vier uur bij het luisteren naar muziek, zegt de fabrikant. De telefoon zelf is een dumbphone met Nokia S30+-besturingssysteem. Het toestel heeft behalve draadloze oordopjes ook de mogelijkheid bedrade oordopjes aan te sluiten via de 3,5mm-jack. Het opladen van de 1450mAh-accu gebeurt via een Micro-USB-poort.

De goedkope telefoon heeft een 2,4"-scherm met 320x240 pixels en een camera met 640x480 pixels. Het toestel beschikt over 4G-ondersteuning en heeft ruimte voor twee nanosimkaarten. De processor is een Unisoc T107, een 22nm-processor met een enkele Arm Cortex A7-kern op 1GHz. Het toestel heeft 48MB Lpddr2-geheugen en 128MB opslag. Vanwege het beperkte platform is het niet mogelijk audio te streamen vanaf streamingdiensten. De 5710 XpressAudio komt uit voor 89 euro.

Daarnaast komt HMD met de Nokia T10, een kleine tablet met 8"-scherm met resolutie van 1280x800 pixels. De software moet zich onderscheiden via Google Entertainment Space, een manier om streamingdiensten te bundelen om zo niet te hoeven wisselen tussen apps om streams te starten. Ook belooft HMD drie jaar Android-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Het toestel komt uit in varianten met en zonder 4G.

De soc is een Unisoc T606, met twee Arm Cortex A75-kernen en zes A55-kernen. De tablet heeft 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslag. De 5250mAh-accu kan met 10W worden opgeladen via de USB-C-poort. De tablet is 20,8x12,3cm groot en 9mm dik, bij een gewicht van 375g. De tablet gaat vanaf 169 euro kosten. Nokia kondigde met de 2660 Flip en 8210 4G nog twee goedkope telefoons aan, beide met 2,8"-scherm en beide bedoeld voor het low-end segment. Beide kosten 79 euro.