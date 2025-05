Directeur Nokia-telefoonmaker HMD Global stapt op

De directeur van Nokia-licentienemer HMD Global stopt ermee. Florian Seiche leidde het Finse bedrijf sinds 2017. Hij zegt niet waarom hij nu heeft besloten om te stoppen bij het bedrijf. Er is nog niets bekend over een opvolger.

Seiche zegt alleen dat het 'tijd is voor zijn volgende hoofdstuk'. De directeur zegt niet waarom hij weggaat en of het besluit om weg te gaan door hem of door het bedrijf is genomen. Seiche leidde HMD Global sinds vijf jaar, het bedrijf begon zes jaar geleden. Seiche kwam erbij vlak na de start, waarbij hij overkwam van Microsoft en daarvoor zat hij bij Nokia.

HMD Global kende een vliegende start in de smartphonemarkt, waarbij het bedrijf zich richtte op smartphones met een relatief schone Android-interface en lange ondersteuning. Bij featurephones speelde het bedrijf in op nostalgie door moderne uitgaves te maken van klassieke Nokia-telefoons, zoals de 3310.

Sindsdien is het marktaandeel afgenomen, terwijl een stap richting de markt voor high-end smartphones met de 9 Pureview grotendeels mislukte. De telefoon kwam veel later uit dan de bedoeling was en de upgrade naar Android 11 lukte niet. Sindsdien maakte HMD geen duurdere telefoons meer. De laatste aankondiging van HMD onder Seiche is het Circular-abonnement, volgens de fabrikant een abonnement gericht op duurzaamheid.