Nokia's Circular-abonnement heeft stimulans om telefoon langer te gebruiken

Het Finse HMD Global heeft Nokia Circular aangekondigd, een abonnement voor enkele van zijn telefoons. Binnen het abonnement gaat er steeds meer geld naar initiatieven op gebied van duurzaamheid naarmate klanten de telefoons langer gebruiken.

Het abonnement verschijnt in eerste instantie alleen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zegt Nokia. De prijzen zijn nog niet bekend. Binnen het abonnement betalen klanten maandelijks voor het gebruik van een van de nieuwere modellen van de fabrikant, de nieuwe G60- of al bestaande XR20-telefoons en T10 LTE-tablet. Later komen daar de X30 5G en T21 bij, die HMD donderdag aankondigt en later uitbrengt.

De bedoeling is dat klanten geen extra kosten hebben aan reparaties of diefstal en HMD belooft telefoons snel te vervangen als dat nodig is. Hoe langer klanten de telefoon houden, hoe meer 'seeds' zij sparen. Die 'seeds' zet HMD om in geld dat het overmaakt aan duurzame initiatieven, zoals Ecologi voor het planten van bomen, ClearRivers voor het verwijderen van plastic afval uit rivieren en The Unconnected om mensen zonder internet aan een verbinding te helpen. Daarmee heeft het abonnement een ingebouwde stimulans om de telefoon langer te gebruiken. Doorgaans sturen fabrikanten er juist op aan om telefoons sneller te vervangen.

HMD adverteerde vorige maand al met het abonnement binnen de eigen app. Nokia besteedt op zijn site al langer aandacht aan de circulaire economie. Het is nog onbekend of en wanneer Nokia Circular wil aankondigen. Het zou niet de eerste fabrikant zijn die een abonnement met leaseconstructie heeft. Het Nederlandse Fairphone heeft een abonnement met reparatieservice en Apple zou aan een abonnement voor iPhones werken. Nederlandse providers werkten tien jaar geleden ook met leaseconstructies bij abonnementen, maar zijn daar sindsdien mee gestopt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 12:00 45

01-09-2022 • 12:00

45

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Reacties (45)

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Vuggie 1 september 2022 12:44
Allemaal mooi en aardig, maar geef maar gewoon langer updates. Afgelopen voorjaar mijn Nokia 8.1 moeten vervangen, niet omdat hij stuk of traag was, maar gewoon omdat er geen security updates meer voor kwamen. Ik wist natuurlijk dat dat ging gebeuren (Android One-programma garandeerde 3 jaar updates), maar de telefoon was nog prima. Ik kan leven zonder Android-versieupdates, maar security-updates zouden gewoon standaard 5 jaar moeten zijn.
JohanNL @Vuggie1 september 2022 13:40
3 of 5 jaar, maak er wat mij betreft maar 10 jaar van als we het vanuit een duurzaamheidsperspectief gaan bekijken.
Bij Windows was dit ook destijds altijd mogelijk, dus dan moet dat bij andere os'en ook kunnen.
En het kan ook, met niet al teveel moeite en kosten.
Alleen zijn smartphone fabrikanten dus vaak zowel verantwoordelijk voor de hardware zelf als het os/updates ervan en verdienen zij in de regel ook niet aan de gebruiker na aankoop van het toestel.
Alleen Google en Apple doen dat wel en daar zie je dan ook een beter update beleid over het algemeen.
Maar de andere fabrikanten hebben er eigenlijk juist belang bij dat hun verkochte toestellen zo snel mogelijk onbruikbaar worden, want dan kunnen ze weer een nieuwe verkopen.
gimbal @JohanNL1 september 2022 16:30
Ik heb dan liever 5 jaar met een goed recycle plan eigenlijk. OF een goed plan om te kunnen laten repareren. Maar ik zou mijn huidige telefoon bijvoorbeeld niet 10 jaar willen blijven gebruiken ondanks dat hij het na ~5 jaar nog steeds prima doet, het is tijd. Het valt haast niet te repareren en het ding met een telefoon is dat je die wil vervangen VOORDAT hij kapot gaat, anders heb je best wel nasleep en tijdelijke beperkingen omdat je spontaan zonder telefoon zit. Vooral als je telefoon overal en nergens als authenticatie tweede factor dienst doet.

Voor een tablet zou ik er wel meer over nadenken, als die na 8 jaar ophoudt dan lig ik daar niet zo wakker van. Je hebt er inmiddels toch wel eentje liggen voor elke verdieping/kamer...
magician2000 1 september 2022 23:43
Het is ronduit van de zotte dat bedrijven (steeds meer) willen bepalen waar "jouw" goede doelen geld heen gaat. Ik vertrouw een bedrijf echt niet met de keuze daarin.

Waarschijnlijk levert het ook nog leuke belastingvoordelen op voor een bedrijf, dus uiteindelijk geven ze nauwelijks wat weg, maar betalen wij het met ons allen alsnog via een omweg.

Nee, dit soort "kijk ons maatschappelijk verantwoord bezig zijn" tactieken staat me tegen.
Verwijderd 1 september 2022 12:06
Ik ben helemaal voor apparaten blijven gebruiken zolang ze doen wat ze moeten doen, en repareren in plaats van weggooien.

Maar waarom deze vage goede doelen constructie, in plaats van korting geven hoe langer je dezelfde telefoon blijft gebruiken? Dan heb je ook meteen een stimulans om voorzichtig met je apparaat om te gaan, wat veel meer afval scheelt.
Blackouts @Verwijderd1 september 2022 12:19
Tja, repareren... Het scherm van mijn galaxy S10 is kapot. Nieuw scherm kost 250 euro. Ik ben toch serieus aan het overwegen om dan maar een nieuwe telefoon te kopen ipv te repareren.
rdcL.be @Blackouts1 september 2022 17:40
Stap 1 is uiteraard geen telefoons met bolle schermen kopen, dat werd al luid genoeg geroepen nog voor Samsung die "feature" lanceerde.
Verwijderd @Blackouts1 september 2022 12:26
De prijs van het nieuwe scherm is kunstmatig hoog. Als elke fabrikant na de primaire productie fase nog even de boel door laat draaien (kost niks extras, de productielijn staat al) om een paar kratten met onderdelen te vullen waren ze redelijker geprijsd... en zou je minder geneigd zijn hun nieuwe model te kopen.
laracroftonline @Verwijderd1 september 2022 12:11
Helemaal mee eens. Met mijn iPhone doe ik 5 a 6 jaar. Ook omdat apple hun update beleid geweldig is.
Vlizzjeffrey @laracroftonline1 september 2022 12:44
En zelfs met budget telefoons kan je tegenwoordig jaren doen, mijne was 142 euro en doe er al 3 jaar mee en daar gaat makkelijk nog 2 jaar bovenop.
Ben er ook achtergekomen als je lang met je telefoon doet het leuk is om te proberen er nog langer mee te doen, het voelt gewoon goed.
timoootjex @Vlizzjeffrey1 september 2022 13:29
Welke telefoon serie raad je dan aan?
dabronsg @timoootjex1 september 2022 13:45
Nokia 6310i

Iets serieuzer... Fairphone. Dan kan je zelf de accu etc vervangen.

[Reactie gewijzigd door dabronsg op 22 juli 2024 21:04]

PrimusIP @laracroftonline1 september 2022 14:01
Sterker nog. De huidige IOS 15 draait op telefoons uit 2016. Maar deze week kwam nog een update uit van IOS 12. Dat draait op iPhones uit 2013.
mphilipp @Verwijderd1 september 2022 12:18
Ze moeten nog steeds geld verdienen. Als je steeds meer korting krijgt, komt er steeds minder geld binnen. En ervan uitgaande dat ze, zelfs met zo'n idee, Samsung en Apple niet gaan verslaan met verkoopcijfers, is dat best belangrijk. Dan kunnen ze beter een deel van hun omzet afstaan aan een duurzaam doel, dan jou korting geven.

Ik ben dan alleen benieuwd hoe die telefoons zich verhouden tot wat er in de markt aangeboden wordt. Zijn het toptoestellen, midrange of budgettoestellen? Of zijn het budgettoestellen voor een midrange prijs? De fariphone is een sympathiek plan, maar je betaalt een hoger bedrag voor een mindere telefoon. Maakt niet uit dat de gemiddelde gebruiker ermee uit de voeten kan of niet; je betaalt een premium voor de repareerbaarheid en duurzaamheid. Je moet het dus wel erg graag willen.

Persoonlijk ben ik geen voorstander van het abonnementmodel voor een telefoon. Ik doe ongeveer elke 2 jaar een nieuw toestel (oude verkoop ik, da's ook duurzaam) en dan heb ik wel een abo lopen om dat toestel deels te betalen (meeste betaal ik cash bij aanschaf) maar na die 2 jaar ben ik vrij. Ik heb mijn Note 20 Ultra ook al bijna 3 jaar nu omdat ie nog steeds erg goed performed. Maar als je een phone als abo hebt, blijf je maar betalen. En als ik dan lees dat er verzekering en reparaties inbegrepen zijn, denk ik dat je gewoon altijd veel teveel betaalt. Ik ben zuinig op mijn spullen en heb in al die jaren pas één keer een telefoon gesloopt door 'm te laten vallen. Glas kapot, €300 reparatie. Erg jammer. Maar dat gebeurt je één keer. Ik ben geen tiener die erg onzorgvuldig met die dingen omgaat. En dit was de eerste en enige telefoon die ik zonder glasprotector gebruikte (Galaxy S7 Edge). Meteen gestraft :+
Ik (persoonlijk) heb dus helemaal geen verzekering of 'gratis' reparaties nodig.
sh1nigami @mphilipp3 september 2022 11:22
Van alle telefoons was de s7 edge ook mijn eerste telefoon met gebroken scherm. Het was mijn eerste high end phone met abo en verzekering. Heb 2x een refurb toestel ontvangen en het ergste was dat dat laatste toestel weer binnen een jaar verrot was zonder schade. De enige schade was nog van de vorige gebruiker.

Vervolgens koop ik de note 10. Nu ook zo'n 3 jaar in gebruik en ondanks dat ik vanaf dag 1 hoesje en screenprotector heb alsnog een paar falende pixels.. heb niet echt geluk met samsung telefoons
Theo @Verwijderd1 september 2022 12:43
Omdat die vage constructie ze weer een belastingvoordeel oplevert omdat ze dan aan goede doelen doneren, en dit van hun omzetbelasting kunnen aftrekken. Dus effectief betalen ze maar een schrijntje van wat ze doneren aan al die doelen.
Zouden ze een korting geven naarmate je de telefoon langer gebruikt dan gaan hun inkomsten achteruit... En om (hoge) inkomsten draait het vooral om.
Verwijderd @Theo1 september 2022 15:23
Zo had ik er niet eens over nagedacht. Gatverdamme, het is gewoon greenwashing ten koste van belastinggeld.
_Pussycat_ @Verwijderd3 september 2022 08:22
Jonge jonge... "Ten koste van belastinggeld"? Op niet gemaakte winst moet je inderdaad geen belasting betalen.

Dan kan ik ook zeggen dat bedrijven die de prijzen verlaten smeerlappen zijn. Op het niet verdiende geld hoeven ze geen belasting te betalen. En dat allemaal ten kosten van jouw belastinggeld....
Arrogant @Theo1 september 2022 16:00
Het is schrijnend dat ze een schijntje betalen. :+
Jan-Remco @Theo2 september 2022 10:26
Leg eens uit hoe je een gift aan een goed doel volgens jou van de omzetbelasting kunt aftrekken. Voor zover ik weet is een gift geen voorheffing voor de omzetbelasting, maar ja, wat weet ik ervan, ik doe dagelijks aangiften, maar deze informatie zou ik daar graag bij gebruiken.
_Pussycat_ @Theo3 september 2022 08:21
"een schrijntje" is het natuurlijk helemaal niet. Op het geld wat ze doneren hoeven ze de maximaal 30% ofzo belasting niet te betalen. Ja. Maar de 70% die normaal winst zouden zijn zijn nog steeds weg.
davekok @Verwijderd1 september 2022 13:02
Maar waarom deze vage goede doelen constructie
Om in het nieuws te komen.
Micromize @Verwijderd1 september 2022 12:52
Wat denk je nou zelf vriend. Het blijft een bedrijf.
dutchnltweaker 1 september 2022 12:10
Tja allemaal leuk en aardig maar breng ook hardware op de markt dat een beetje high end is ipv mid en low end voord te hoge prijzen. Prima concept verder, ben benieuwd wat het gaat kosten, toch zou ik zelf liever een telefoon kopen ipv weer vastzitten aan de zoveelste abbonnement.
Mizgala28 @dutchnltweaker1 september 2022 13:02
Genoeg abonnementen in huis, mijn telefoon hou ik liever na een abonnement of ik koop deze los zodat ik achteraf deze kan doorverkopen als ik een nieuwe haal.

Voor sommige mensen zal dit prima werken, maar vanuit een financieel aspect heeft dit vooral voordelen voor de fabrikant en niet de consument.

Ik weet nog overigens toen Telfort (volgens mij was dat Telfort toen) aan lease telefoons deed, ik ken enkele mensen die daaraan begonnen omdat "het zoveel voordelen biedt"

Achteraf gezien was het even duur als een normaal abonnement waar jij je telefoon kon houden, want echt niet dat bedrijven je goedkoper laten uitkomen met het "huren" (leasen) van een telefoon, dan als je deze gewoon voor de volle bedrag los kocht.
Loller1
1 september 2022 12:10
Daarmee heeft het abonnement een ingebouwde stimulans om de telefoon langer te gebruiken. Doorgaans sturen fabrikanten er juist op aan om telefoons sneller te vervangen.
Omdat het sneller vervangen van een telefoon betekend dat er nieuwe inkomsten voor het bedrijf zijn. Nu heeft HMD het beste van 2 werelden: ze hoeven geen nieuwe telefoon op te sturen maar krijgen wel nog steeds inkomsten en moedigen actief aan aan klanten om zichzelf een zo groot mogelijke marge te geven.

Dit is net zoals het weglaten van de adapter niet primair uit zorg over het milieu, maar over zo veel mogelijk geld eruit persen.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 21:04]

bilgy_no1 @Loller11 september 2022 12:31
Maar dit zie je toch op heel veel vlakken? Bij software gaat ook alles naar SAAS. De logica is daar natuurlijk dat ze ook updates opleveren, maar daarvoor kocht je vroeger dan de volgende versie.

Het aantrekkelijke voor de fabrikant is niet per se meer inkomsten, maar vooral meer stabiele inkomsten.

Uiteraard proberen bedrijven zich groen voor te doen, maar in principe zou dat ook zo kunnen werken als het abonnement inderdaad een prikkel geeft om een toestel zo lang mogelijk te gebruiken en de fabrikant het toestel ook weer inneemt, doorverkoopt/verhuurt en uiteindelijk ook weer goed recyclet.

En wat je ook van die adapters vindt: dat scheelt wel degelijk veel onnodige productie van adapters. En ik geloof niet dat er (buiten Apple) heel veel fabrikanten zijn die uberhaupt enige winst maken. Daarvoor is de concurrentie te groot.

Overigens is de grootste plus voor het milieu om de toestellen langer te gebruiken. Dat vereist ook een veel langere software ondersteuning en beschikbaarheid van onderdelen. De markt voor telefoons krimpt dan in aantallen, maar er moet wel nog onderhoud en service worden geleverd. Daar past een abonnement goed bij om de dalende aantallen op te vangen.
Mizgala28 @bilgy_no11 september 2022 12:40
En wat je ook van die adapters vindt: dat scheelt wel degelijk veel onnodige productie van adapters. En ik geloof niet dat er (buiten Apple) heel veel fabrikanten zijn die uberhaupt enige winst maken. Daarvoor is de concurrentie te groot.
Dan denk ik dat meeste mensen maar voortaan hun telefoon zonder eentje doorverkopen, meeste mensen die ik ken verkopen hun oude toestel inclusief een adapter.

Misschien dat ooit op ten duur het beter werkt, maar voor nu kopen best wat mensen die extra adapter, soms uit noodzaak en soms omdat ze eentje hebben die te oud is (zoals de mijne).

En als je ziet hoeveel verpakking om zo'n adapter heen zit, dan schrik je wel (en dan doel ik op de verpakking die de fabrikant zelf gebruikt, niet eventuele verzend doos)
bilgy_no1 @Mizgala281 september 2022 15:12
Maar, ook al koop je er een, je kunt er vele jaren mee doen. Dus de volgende telefoon die je koopt heeft hem niet meer nodig. Bovendien kun je dan een model kopen en dat beter bij jouw behoefte past. Bijv. een draadloze of een hele snelle. Misschien ging je die toch al kopen en is het bijgesloten model overbodig.

Ik zie het een beetje als die lage kwaliteit oortjes die voorheen werden meegeleverd. Dan kochten veel mensen toch een duurder/beter model en verdwijnt de meegeleverde ergens in een la. Zonde van al die resources.

Overigens lijkt het me dat de energie die nodig is voor het extra verpakkingsmatetiaal redelijk in het niet valt bij het maken van de adapters.
Mizgala28 @bilgy_no11 september 2022 15:42
Alleen waren de meegeleverde oortjes over het algemeen van slechte kwaliteit, ook bij duurdere telefoons.
apeklootje @Mizgala282 september 2022 15:50
De Sony Walkman serie telefoons hadden goede oortjes erbij geleverd en, voor die tijd, een ruim geheugen van 16 Gb - dan spreken over de periode dat gsm nog geen camera's hadden....
FrostyPeet 1 september 2022 13:12
"Ooit" was er zo'n verhuurzaak waar mensen bijvoorbeeld een tv konden huren, en konden inwisselen als er een nieuwer model kwam. Volgens mij hielden ze het een paar jaar vol. Helemaal toen de consumentenbond uitrekende wat het kostte.

Ach, ik heb nog ergens een Nokia E71 uit 2003 o.i.d. Tot mijn stomme verbazing telefoneerd hij nog steeds op het prepaid Vodafoon NL netwerk en sms werkt ook nog. Surfen gaat niet, antieke certificaten. E-mail durf ik niet eens te testen. Het is een back-up voor als ik het te ruig vindt voor mijn dure iPhone en bereikbaarheid wil. Ik denk dat er zeker een markt is voor een moderne versie van de E71 als zakentelefoon. Zonder bloatware, geen socials. Echt qwerty toetsenbord. Gewoon lekker een documentje lezen, typen, e-mail, chat, navigeren, spraak en een camera voor die eeuwige bonnetjes. Dat zou Nokia moeten doen in plaats van de zoveelste Android dinges waar er al zoveel van zijn.

Al die circulaire abonnement bedrijven moeten eraan verdienen. De prijs moet ergens vandaan komen. Of het bedrijf geeft je een ander toestel als ze er echt niet onderuit komen. Of je betaald de hoofdprijs. Dat geld hou ik in mijn eigen zak. Als mijn iPhone "op" is, gaat hij in zo'n recycle bak van de lokale super.

Verder laat ik me niet gek maken door de nieuwste hype van de zoveelste ultra-mega-super camera, beeldscherm of dat ie nul komma x millimeter dunnere bezels heeft. Hij zit in een mapje tegen de krassen dus het uiterlijk is grotendeels verstopt. Hij doet wat ik nodig heb.
Godson-2 @FrostyPeet1 september 2022 16:59
Dat was Skala toch? Was bizar duur want gedurende de tijd dat je de tv huurde betaalde je zoveel premie dat je daar met gemak een nieuwe van had kunnen kopen.

Misschien leuk voor domme mensen, maar de meesten hadden dit al snel door en toen hield de muziek op met spelen.
apeklootje @FrostyPeet2 september 2022 15:51
Heb deze ook nog liggen, zelfs nog met de originele batterij
jaapzb 1 september 2022 14:14
Die 'seeds' zet HMD om in geld dat het overmaakt aan duurzame initiatieven, zoals Ecologi voor het planten van bomen, ClearRivers voor het verwijderen van plastic afval uit rivieren en The Unconnected om mensen zonder internet aan een verbinding te helpen. Daarmee heeft het abonnement een ingebouwde stimulans om de telefoon langer te gebruiken.
Kom op zeg. Weet je wat een stimulans is om een telefoon langer te gebruiken? Goeie kwaliteit en softwareupdates langer dan een paar jaar... Dan produceer je minder, heb je minder afval en hoef je uberhaupt geen bomen te planten en rivieren schoon te poetsen. Maar dat betekent ook dat mensen minder kopen, dus dat gaan ze bij HMD niet doen.

Dit is gewoon weer een typisch kapitalistisch greenwashing programma om lekker ongebreideld door te laten consumeren terwijl je je toch lekker warm van binnen mag voelen omdat je toch zo goed bezig bent voor het milieu.
laser50 1 september 2022 15:57
Waarom mensen ook direct een nieuwe telefoon willen als de security updates stoppen snap ik ook niet, je word niet direct door Putin bekeken, china kan niet direct zien wat voor websites je bezoekt, je moet alleen geen rare dingen gaan downloaden (maar dat is altijd al zo).. Kan nog prima 2-3 jaar door zonder security updates. geen probleem.
Alex3 @laser501 september 2022 16:23
Lijkt me ook. Als je bankapp begint te protesteren is het vroeg genoeg.
ucsdcom @laser502 september 2022 08:58
Waarom mensen ook direct een nieuwe telefoon willen als de security updates stoppen snap ik ook niet, je word niet direct door Putin bekeken, china kan niet direct zien wat voor websites je bezoekt, je moet alleen geen rare dingen gaan downloaden (maar dat is altijd al zo).. Kan nog prima 2-3 jaar door zonder security updates. geen probleem.
Spannend advies als je bedenkt dat de laatste 2 jaar bijna iedere security update patches bevat voor gaten die ook echt al actief misbruikt worden.

Zet dat naast de virus injecties die je via reclames kreeg op gewone sites als nu.nl en je zou toch opeens een ander beeld moeten krijgen van wat veiligheid waard is.

Heb je je voorwaarden van je bank app al eens gelezen over de verplichting waarmee je instemt om je toestel veilig te houden?

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 21:04]

laser50 @ucsdcom2 september 2022 15:44
Nope, niet gelezen. Ik gok zoals 99% van de mensen die de bankapp gebruiken :)

Daarbij, heb ik dat nieuwsbericht even teruggelezen, samen met wat blogs met onderzoeken en haal daar het volgende uit;

1. Deze advertentie werkte alleen op de desktop site, iets wat op je telefoon niet zomaar inlaad. Ook zal je maar net die juiste advertentie moeten krijgen die overgenomen is en een probleem kan vormen.
2. Deze malware werkte alleen als je er ook echt op klikte, download en opstart.
3. Deze malware werkte alleen op verouderde java/flash/internet explorer, gebruik je een geupdate chrome browser op je telefoon was er dus vrijwel niks aan de hand.. (werkte vooral goed voor mensen die euuhh... Internet explorer gebruikten) Is ook niet bevestigd dat het op telefoons makkelijker of moeilijker was
4. Dit lek was gecreëerd door Nu.nl en een loslopend wachtwoord, dus helaas weer een menselijke fout.

Ik gebreuik al zo lang als ik me kan herrineren computers en telefoons, laatste keer dat ik een (computer)virus had was ik ongeveer 12 en wist ik niet wat ik deed, ik heb sinds die tijd geen enkele malware of spyware of apart programma gezien dat ook maar iets deed.

Telefoon hoef ik niet eens over te beginnen, nooit geinfecteerd en ik gok dat als ik niet elke willekeurige advertentie en link afga en alles download dat dat ook zeker niet zal gebeuren.

Het beeld is anders dan je denkt, de wijze les hieruit is zorg gewoon dat je je updates doet waar nodig. Want in dit geval was dit dus browser-gevoelig, en maakt het verder 0.0 uit welke telefoon-updates je had geinstalleerd (behalve misschien die van je browser zelf uiteraard)

Zoiezo voegen updates eigenlijk vrij weinig meer toe tegenwoordig, ik denk niet dat jij mij kan vertellen wat er in de security update van mijn S21 zat gister, want dat staat ook nergens vermeld :)

En daarbij, de marketing werkt wel voortreffelijk, iedereen denkt dat zijn telefoon met 2-3 jaar direct de prullenbak in kan omdat er geen updates zijn, wie denk je dat hier profiteerd? Jij met je toch niet verouderde browser, of het bedrijf dat jou weer een mooi nieuw telefoontje aansmeert omdat je denkt dat Rusland je data wilt hebben? Net als de telefoon opladers "voor het milieu" :+

[Reactie gewijzigd door laser50 op 22 juli 2024 21:04]

apeklootje @laser502 september 2022 15:52
Play store updates komen nog binnen, zelfs op mijn oude OnePlus X nog steeds
laser50 @apeklootje2 september 2022 16:02
Precies, je security updates zijn voor lekken en security issues binnen je telefoon zelf, in dit geval had je alleen een oudere versie van javascript nodig (dus vaak gewoon een outdated browser) en waren ze al binnen. Maakt dan weinig uit of je de laatste security updates hebt, want ze zijn dan al binnen.

Altijd apps blijven updaten, een beetje common sense en we hoeven die telefoon helemaal niet weg te doen na 2 jaar :)
weebl 1 september 2022 12:32
Prikkels tot gedrag moeten betrekking hebben op de persoon zelf.

Als ik kan kiezen bij het kopen van een product van (zeg) 10 euro in de aanbieding tussen een korting van 2 euro voor mijzelf, of 2 euro naar een goed doel dan kies ik natuurlijk voor het eerste.

Hoewel ik het erg nobel vind klinken vraag ik me af of mensen hier echt op zitten te wachten. Ik heb liever dat ik korting krijg op m'n abonnement.
System 1 september 2022 14:28
bwa, als ze geen beter update beleid gaan krijgen en de accu niet vlot kunnen vervangen ben je dara niets mee.
Het is gewoon een plat lease-contract voor budget telefoons.

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