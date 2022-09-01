Nokia's Circular-abonnement heeft stimulans om telefoon langer te gebruiken

Het Finse HMD Global heeft Nokia Circular aangekondigd, een abonnement voor enkele van zijn telefoons. Binnen het abonnement gaat er steeds meer geld naar initiatieven op gebied van duurzaamheid naarmate klanten de telefoons langer gebruiken.

Het abonnement verschijnt in eerste instantie alleen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zegt Nokia. De prijzen zijn nog niet bekend. Binnen het abonnement betalen klanten maandelijks voor het gebruik van een van de nieuwere modellen van de fabrikant, de nieuwe G60- of al bestaande XR20-telefoons en T10 LTE-tablet. Later komen daar de X30 5G en T21 bij, die HMD donderdag aankondigt en later uitbrengt.

De bedoeling is dat klanten geen extra kosten hebben aan reparaties of diefstal en HMD belooft telefoons snel te vervangen als dat nodig is. Hoe langer klanten de telefoon houden, hoe meer 'seeds' zij sparen. Die 'seeds' zet HMD om in geld dat het overmaakt aan duurzame initiatieven, zoals Ecologi voor het planten van bomen, ClearRivers voor het verwijderen van plastic afval uit rivieren en The Unconnected om mensen zonder internet aan een verbinding te helpen. Daarmee heeft het abonnement een ingebouwde stimulans om de telefoon langer te gebruiken. Doorgaans sturen fabrikanten er juist op aan om telefoons sneller te vervangen.

HMD adverteerde vorige maand al met het abonnement binnen de eigen app. Nokia besteedt op zijn site al langer aandacht aan de circulaire economie. Het is nog onbekend of en wanneer Nokia Circular wil aankondigen. Het zou niet de eerste fabrikant zijn die een abonnement met leaseconstructie heeft. Het Nederlandse Fairphone heeft een abonnement met reparatieservice en Apple zou aan een abonnement voor iPhones werken. Nederlandse providers werkten tien jaar geleden ook met leaseconstructies bij abonnementen, maar zijn daar sindsdien mee gestopt.