StreamView kondigt twee oled-tv's en Android TV-settopbox met Nokia-naam aan

Het Oostenrijkse bedrijf StreamView heeft twee oled-tv's en de Streaming Box 8010 aangekondigd. De drie producten worden onder de Nokia-merknaam uitgebracht. Streamview verkoopt al Nokia-tv's, maar tot dusver ging het niet om oled-tv's.

Digital Fernsehen schrijft dat StreamView op IFA twee oled-tv's toont, een 55"- en 65"-exemplaar. Beide modellen hebben een verversingssnelheid van 120Hz en een reactietijd van 1ms. De tv's krijgen ook Dolby Vision- en Dolby Atmos-ondersteuning. Net als StreamViews andere tv's lijkt het om Android TV-modellen te gaan, aangezien er wordt gesproken over toegang tot apps uit de Play Store. Verdere specificaties ontbreken.

Ook de Nokia Streaming Box 8010 gaat Android TV ondersteunen. De Streaming Box is een opvolger van de Nokia Streaming Box 8000, die StreamView in 2020 introduceerde. De opvolger heeft een verbeterde chipset en meer opslag. De eerste versie kreeg 8GB opslag en een Armlogic S905-chipset. De 8010 krijgt daarnaast een extra USB-poort, waardoor de settopbox drie USB-poorten heeft.

Het is niet bekend wanneer de StreamView-apparaten beschikbaar komen en hoeveel deze moeten kosten. De Streaming Box 8000 is op moment van schrijven voor net geen 90 euro te koop.

Nokia Streaming Box 8000
Nokia Streaming Box 8000

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 10:34
28 • submitter: SeelenSchmerz

02-09-2022 • 10:34

28

Submitter: SeelenSchmerz

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Nokia Streaming Box 8000

geen prijs bekend

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Reacties (28)

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SunnieNL 2 september 2022 10:44
Reactietijd van 1ms op een TV? Dat is wel extreem rap. Daar komen de meeste TV's niet in de buurt.
alex3305 @SunnieNL2 september 2022 10:55
Ik zie het ook niet terug in het bronartikel. Ik denk dat er bedoeld wordt dat het paneel een reactietijd van <1ms heeft, wat normaal is voor een OLED paneel. Daarnaast moet uiteraard het beeld nog op enige manier verwerkt worden en kun je nooit een echte responsetijd van 1ms halen.
Cid Highwind @alex33052 september 2022 11:17
Voor dat laatste is de term input lag ontwikkeld. De responstijd is niks anders dan hoe snel de pixels van kleur kunnen verschieten, hetgeen de laatste stap in het traject van beeldverwerking is.
supersnathan94 @Cid Highwind2 september 2022 11:37
Ja maar dat is dus precies de metric die wel interessant is.

Als we anno 2022 nog met panelen uitkomen die een responsetijd hebben van meer dan 8ms is het direct een no go.

Daarentegen is juist inputlag weer wel belangrijk. Zeker als het goedkopere apparaten betreft die geen ingebakken audio delay meegeven. Dan klopt je lipsync ineens niet als je een mediaplayer gebruikt of is het display waardeloos voor gaming.
SunnieNL @alex33052 september 2022 11:05
ah, dat zal het wel zijn inderdaad. De responsetijd van het display zelf vind ik echter niet interessant bij een TV. Daar geldt meer de tijd die nodig is om het beeld door alle filters te halen. Die zit vaak toch al boven de 10ms.
1ms zou wel kunnen, maar dan zit je tegen de waarden van een monitor aan.
FLUPSIE @alex33052 september 2022 16:51
Omdat OLED panelen echter wel "sample-and-hold" panelen zijn, zal je altijd iets van een persistente pixel response houden, vooral van zwart naar bijna zwart. Als ik het mij dit goed herinner meet Hardware Unboxed dit op 1.5ms voor LG en 0.1ms hoger voor QD-OLED. Een "echte responsetijd" van 1ms is nog steeds een hele milliseconde, vergeleken met de 1 μs van een CRT display een eeuwigheid :9
Edwon @SunnieNL2 september 2022 10:54
Dat is voor oled niet ongebruikelijk, toch?
Vlizzjeffrey @SunnieNL2 september 2022 13:18
die 1 ms gaat over de pixel response, jij hebt het denk ik over inputlag, die zal hoger wezen dan 1 ms.
Verwijderd @SunnieNL2 september 2022 10:54
oled is altijd eigenlijk wel snel en dat zal ook wel de reden zijn
MazDaMan1970 2 september 2022 10:50
Streamview?!? Als je het snel leest, of hoort, dan denk je Streetview te lezen/horen |:(
Toch wel apart dat men nu een merknaam gaat gebruiken, die bij het grote publiek bekend is, als een telefoonnerk. Hetzelfde als tegenwoordig overal Dunlop op staat, van stofzuiger, tot acculader.
TheVivaldi @MazDaMan19702 september 2022 12:00
Hoezo is dat apart? Nokia had vroeger ook tv's in het assortiment, dus een settopbox ligt daar dan toch behoorlijk in de buurt van?
Jeroen73 @TheVivaldi2 september 2022 12:48
Het wordt weer tijd voor de rubberen kaplaarzen... Dat een merk vroeger ergens goed in was betekent niet per definitie dat het nu ook wel goed zit. Dit is nu gewoon een nieuw product wat niet gebaseerd is op die ervaring die ze toen hadden.
SeelenSchmerz @Jeroen732 september 2022 14:14
Wellicht eerst even wat onderzoek doen naar de voorganger Nokia Streaming Box 8000, die goede recensies heeft en heel goed wordt gewaardeerd door gebruikers, samen met de geweldige afstandsbediening. Hopelijk zijn de resterende minpuntjes die er nog waren, opgelost in de 8010 versie en kan het een volwaardige concurrent worden van de Nvidia Shield

https://androidpctv.com/r...reaming-box-8000-opinion/

https://www.youtube.com/watch?v=0kP4o5l8Hco

https://www.bol.com/nl/nl...0-zwart/9300000022867378/

Nokia streambox 8000
TheVivaldi @Jeroen732 september 2022 12:49
Dat zeg ik toch ook niet? Mazdaman had het over dat Nokia alleen bekend was als telefoonmerk en nu hun naam hierop plakte; dáár reageerde ik op. Ik heb niet gezegd dat ze er nog steeds even goed in zijn.
RaJitsu @MazDaMan19702 september 2022 15:40
Dat Nokia als een telefoonmerk bekend is komt vooral door hoe de markt zich ontwikkeld heeft. Het was altijd een merk dat veel bredere actief is dan alleen op het gebied van telefoons.
Verwijderd @MazDaMan19702 september 2022 11:09
Inderdaad, en in vrijwel alle gevallen betreft het goedkope derde rangs Chinese meuk wat je eigenlijk niet in huis wilde hebben. Maar door de oude vertrouwde naam denk je dat het kwaliteit moet zijn.
Cheezborger @Verwijderd2 september 2022 14:18
Oh wat een geweldige reactie is dit. Heb je überhaupt een van de producten uitgeprobeerd of een eerlijke kans gegeven?
Ik heb de Nokia Streaming Box 8000 al ruim 8 maanden in huis en geweldige ervaringen mee. Laatst nog een update gekregen en de afstandsbediening met backlit is echt super.
Verwijderd @Cheezborger2 september 2022 17:05
Lees zelf anders even mijn reactie op die van Mazda man, die heeft het over Dunlop en niet over deze "nokia" spullen
SeelenSchmerz @Verwijderd2 september 2022 14:05
Wellicht eerst even wat onderzoek doen naar de voorganger Nokia Streaming Box 8000, die goede recensies heeft en heel goed wordt gewaardeerd door gebruikers, samen met de geweldige afstandsbediening. Hopelijk zijn de resterende minpuntjes die er nog waren, opgelost in de 8010 versie en kan het een volwaardige concurrent worden van de Nvidia Shield.

https://androidpctv.com/r...reaming-box-8000-opinion/

https://www.youtube.com/watch?v=0kP4o5l8Hco

https://www.bol.com/nl/nl...0-zwart/9300000022867378/

Nokia streambox 8000

[Reactie gewijzigd door SeelenSchmerz op 23 juli 2024 00:41]

Blackouts @Verwijderd2 september 2022 12:48
Er staat dat ze Oostenrijks zijn...?
vseelen 2 september 2022 10:48
De 8000 heeft geen S905 maar een S905X3 aan boord. Een nieuwere SOC dan genoemd.
hardware-lover
@vseelen2 september 2022 11:33
De fout in de specificaties komt zeer waarschijnlijk door (zoals helaas wel vaker), onjuiste specificaties in de Tweakers productinfo; pricewatch: Nokia Streaming Box 8000 8GB

Het is daarom altijd verstandig om specificaties op te zoeken bij de fabrikant zelf, waarvan akte dus; https://streamview.com/en/Products/Streaming-Box/
The Zep Man
2 september 2022 11:28
Net als StreamViews andere tv's lijkt het om Android TV-modellen te gaan, aangezien er wordt gesproken over toegang tot apps uit de Play Store.
Weer een 13-in-een-dozijn OLED TV met een LG paneel en brakke MediaTek SoC waarbij niet alle HDMI poorten 2.1 zijn? Waarmee onderscheiden ze zich? Enkel de Nokia merknaam? :?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 00:41]

Advocate @The Zep Man2 september 2022 16:20
Ze krijgen 3 HDMI 2.1 poorten, daarnaast een draaibare voet wat volgens mij niet standaard is.

De Nederlandse importeur geeft ook in totaal 4 jaar garantie op de Nokia TV's die door hun verkocht zijn. Ik weet niet of ze dat op de OLED's ook gaan doen maar dat is ook bijzonder te noemen als het zo is.
Advocate 2 september 2022 16:10
De 8010 is geen opvolger van de 8000 maar zal er boven gepositioneerd gaan worden. Meer richting de Nvidia Shield gericht op snelheid/gaming.
Z5555K 2 september 2022 16:13
Specs:

- SEI804NK
- 4GB RAM
- 32GB Storage
- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 6
- Dolby Vision & Atmos
- Same Design
baskabas 2 september 2022 16:13
Goed nieuws! Ik hoop dat het weer een toslink aansluiting op de 8010 zit, want ik ben een zeer tevreden gebruiker van de 8000. Puur voor de geluiskwaliteit ben ik van de Shield TV overgestapt. Verder loopt hij gewoon soepel. Alleen geen automatische refreshrate wat hopelijk met de nieuw meegeleverde Android TV versie 12 opgelost is? (ik weet het niet, maar hoop het wel)

[Reactie gewijzigd door baskabas op 23 juli 2024 00:41]

SeelenSchmerz @baskabas2 september 2022 23:41
Volgens de specs hieronder, overgenomen van AndroidTV Guide, ziet het er naar uit dat de Nokia Streaming Box 8010 helaas op Android TV versie 11 gaat lopen, dus of hij automatic refreshrate gaat ondersteunen is de vraag. Misschien dat hij nog een update naar Android TV 12 krijgt?

https://www.androidtv-gui...aming/nokia-8010-speedgo/

Info
Brand: Nokia
Model: 8010 SpeedGo Streaming Box
Year: 2022
Broadcast: OTT
Country: Europe
Manufacturer: SEI Robotics
Code name: SEI804NK (YYJ)
Compatible with:​ Netflix and Prime Video Certified Logo

Hardware
SoC Amlogic: S905X4
CPU: Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A55)
GPU: ARM Mali-G31 MP2
RAM: 4GB
Storage: 32GB

Software
Android TV:​ 11
DRM: Widevine L1
Video Codecs: AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Features:
Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet, Dolby Atmos, Chromecast built-in

Prijs:
€131,07 volgens Computer Universe

https://www.computeruniverse.net/de/p/90909187

[Reactie gewijzigd door SeelenSchmerz op 23 juli 2024 00:41]


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