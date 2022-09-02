StreamView kondigt twee oled-tv's en Android TV-settopbox met Nokia-naam aan

Het Oostenrijkse bedrijf StreamView heeft twee oled-tv's en de Streaming Box 8010 aangekondigd. De drie producten worden onder de Nokia-merknaam uitgebracht. Streamview verkoopt al Nokia-tv's, maar tot dusver ging het niet om oled-tv's.

Digital Fernsehen schrijft dat StreamView op IFA twee oled-tv's toont, een 55"- en 65"-exemplaar. Beide modellen hebben een verversingssnelheid van 120Hz en een reactietijd van 1ms. De tv's krijgen ook Dolby Vision- en Dolby Atmos-ondersteuning. Net als StreamViews andere tv's lijkt het om Android TV-modellen te gaan, aangezien er wordt gesproken over toegang tot apps uit de Play Store. Verdere specificaties ontbreken.

Ook de Nokia Streaming Box 8010 gaat Android TV ondersteunen. De Streaming Box is een opvolger van de Nokia Streaming Box 8000, die StreamView in 2020 introduceerde. De opvolger heeft een verbeterde chipset en meer opslag. De eerste versie kreeg 8GB opslag en een Armlogic S905-chipset. De 8010 krijgt daarnaast een extra USB-poort, waardoor de settopbox drie USB-poorten heeft.

Het is niet bekend wanneer de StreamView-apparaten beschikbaar komen en hoeveel deze moeten kosten. De Streaming Box 8000 is op moment van schrijven voor net geen 90 euro te koop.