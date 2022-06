Fairphone biedt smartphone met reparatieservice aan als abonnement

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone gaat zijn Fairphone 4 verhuren via een abonnement met reparatieservice. Gebruikers betalen een maandelijks bedrag en moeten het toestel met hoesje en screenprotector gebruiken. Het gaat niet om aankoop op afbetaling.

Er is keuze uit een abonnementsduur van 3, 12, 36 of 60 maanden. Prijzen variëren van 34 tot 21 euro per maand. Ook moet 90 euro borg betaald worden. Het toestel komt niet in het bezit van de gebruiker na afloop van het abonnement. De telefoon moet teruggestuurd worden, waarna de fabrikant hem hergebruikt of recyclet.

Tijdens de huurperiode krijgen gebruikers een Fairphone 4 in bruikleen en toegang tot een reparatieservice. Gebruikers krijgen binnen 48 uur een vervangend toestel als er een defect is. Ze moeten zelf de sim- en sd-kaart verwijderen en back-ups maken van hun bestanden. Een keer per jaar mogen scherm en accu vervangen worden als die stuk zijn. Op andere onderdelen zit geen limiet.

Het toestel moet wel in het meegeleverde beschermhoesje en met de inbegrepen screenprotector gebruikt worden om in aanmerking te komen voor omruiling of reparatie. De huur betreft enkel het toestel en de bijbehorende reparatieservice. Gebruikers moeten zelf een simkaart en telefonieabonnement regelen.

De Fairphone 4, die door de fabrikant wordt aangeboden via het abonnement, is een 256GB-uitvoering met 8GB ram. Dat toestel kost los 649 euro. Andere uitvoeringen of modellen zijn vooralsnog niet beschikbaar via de huurconstructie.

Het huren van de telefoon is op termijn aanzienlijk duurder dan de losse aanschaf van het toestel. Het goedkoopste abonnement van 60 maanden kost 21 euro per maand. Dat komt neer op 1260 euro voor vijf jaar gebruik van het toestel. Voor ieder jaar dat de telefoon niet beschadigd raakt, krijgen abonnees 2 euro korting op het maandbedrag. Na drie jaar huren zonder gebruik te maken van reparaties loopt die korting op tot 4 euro. Met alle kortingen komt het totaalbedrag daarmee neer op 948 euro.

Volgens Fairphone motiveert de Fairphone Easy-huurconstructie gebruikers om hun toestel zolang mogelijk te gebruiken of om het door Fairphone door te laten geven aan een nieuwe eigenaar. De fabrikant merkt op dat het bij de verkoop van smartphones onduidelijk is wat klanten ermee doen als de telefoon niet meer gebruikt wordt. "Dit past niet bij de duurzame missie van Fairphone op levensduur en circulariteit", aldus de fabrikant.