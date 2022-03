Gurman: Apple werkt aan hardwareabonnement voor iPhones en andere apparaten

Bloomberg-journalist Mark Gurman claimt dat Apple werkt aan een hardwareabonnement waarmee het iPhones en andere hardware aan de man wil brengen voor een maandelijks bedrag. Het bedrijf zal het abonnement volgens Gurman volgend jaar introduceren.

De techjournalist sprak naar eigen zeggen met bronnen die anoniem wensen te blijven. Zij stelden dat Apple achter de schermen werk maakt van deze hardwareabonnementsformule. Als Apple het abonnement introduceert betekent dat volgens Gurman een heuse wijziging in verkoopstrategie van het Amerikaanse bedrijf. "Apple wil het kopen van een iPhone net zo makkelijk maken als het kopen van extra iCloud-opslag of een abonnement voor Apple Music. Deze aanpak kan het bedrijf helpen om meer omzet te draaien. Het wordt klanten immers een pak eenvoudiger gemaakt om duizenden dollars te spenderen aan nieuwe Apple-producten", klinkt het.

Volgens Gurman zullen Apple-klanten hun bestaande accounts kunnen gebruiken om zich voor het abonnement in te schrijven. De journalist stelt dat het bedrijf een maandelijkse bedrag zal vragen dat hoger of lager zal zijn afhankelijk van het toestel waarvoor gekozen wordt. Het is niet duidelijk of Apple de abonnementsformule wereldwijd wil introduceren.