'Mac Studio heeft extra ssd-slot, maar is niet upgradebaar' - update

De Mac Studio-desktop van Apple beschikt over een extra ssd-slot, maar gebruikers kunnen de ssd niet zelf vervangen of extra opslag toevoegen aan hun systeem. Dat merkt een youtuber op. Misschien komt hier later verandering in, maar dat is niet bevestigd.

Onlangs bleek uit een teardownvideo van Max Tech dat de Mac Studio geen vastgesoldeerde ssd heeft, in tegenstelling tot andere Mac-systemen met een Apple M1-soc. In plaats daarvan beschikt de desktop over twee slots waarin ssd's geplaatst kunnen worden, hoewel deze moeilijk te bereiken zijn.

Youtuber Luke Miani probeerde de ssd in zijn Mac Studio te verwijderen, te formatteren en vervolgens in het tweede ssd-slot van een andere Mac Studio te plaatsen. De Mac leek de ssd te herkennen, maar de statusled knipperde een sos-morsecode en het systeem startte niet. Vervolgens probeerde Miani de originele ssd uit die Mac Studio te verplaatsen naar het tweede ssd-slot, maar ook dat werkte niet. Het systeem leek de ssd in dat geval helemaal niet te herkennen. Daaruit blijkt dat de Mac Studio niet kan booten vanaf het tweede ssd-slot en dat gebruikers er zelf ook geen extra ssd in kunnen installeren, ook niet als die afkomstig is uit een andere Mac Studio.

De melding op de Apple-website en de ssd van de Mac Studio. Afbeeldingen: Apple, Luke Miani

Dat de Mac Studio niet upgradebaar is, is niet verrassend. Apple schrijft op zijn website dat gebruikers 'niet bij het opslaggedeelte van de Mac Studio kunnen'. Asahi Linux-ontwikkelaar Hector Martin schrijft op Twitter dat de ssd-controller nog steeds in de M1-soc zit verwerkt, ondanks dat de flashgeheugenmodules nu verwisselbaar zijn. Vermoedelijk is de ssd daarom niet vervangbaar door gebruikers.

Vermoedelijk heeft Apple de ssd's dan ook vooral verwisselbaar gemaakt om reparaties te versimpelen ten opzichte van vastgesoldeerde opslag. Apple-reparateurs zullen vermoedelijk software hebben waarmee ze een nieuwe ssd geschikt kunnen maken om te gebruiken in een Mac Studio. Het is ook mogelijk dat Apple gebruikers later alsnog de optie geeft om eigen ssd's toe te voegen aan hun Mac Studio, door zelf geschikte ssd-modules te verkopen. Het bedrijf deed dat eerder met de Mac Pro uit 2019. Aanvankelijk was het niet mogelijk om een eigen ssd te installeren in dat systeem, maar Apple begon later ssd-kits van maximaal 8TB te verkopen die geschikt waren voor de Mac Pro en zijn T2-beveiligingschip.

Apple kondigde de Mac Studio begin maart aan. Het betreft een desktop-pc die voorzien kan worden van een M1 Max- of M1 Ultra-soc. Daarbij kunnen gebruikers het systeem voorzien van maximaal 64 of 128GB ram, afhankelijk van de gekozen soc. Wat opslag betreft levert Apple maximaal een 8TB-ssd met snelheden tot 7,4GB/s. De Mac Studio kwam op 18 maart uit en kost 2329 tot 9229 euro.

Update, 13.54 uur: Asahi Linux-ontwikkelaar Hector Martin merkt op dat de ssd-controller nog steeds in de M1-soc zit verwerkt, ondanks dat de modules met flashgeheugen nu dus verwisselbaar zijn. Vermoedelijk is de ssd daarom niet vervangbaar door gebruikers. Dit is aan het artikel toegevoegd.