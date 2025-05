Nokia onderzoekt datalek, mogelijk broncode gestolen

Nokia is een onderzoek gestart naar een vermeend datalek via een externe contractpartij. Een hacker, bekend onder de naam IntelBroker, beweert toegang te hebben verkregen tot gevoelige bedrijfsgegevens en biedt deze nu te koop aan voor 20.000 dollar.

De data zou afkomstig zijn van een SonarQube-server van een derde partij die onder meer voor Nokia werkt, zegt IntelBroker tegen de website BleepingComputer. Door gebruik te maken van standaard inloggegevens kon de hackersgroep Python-projecten van verschillende klanten van de partij downloaden, waaronder Nokia. De buitgemaakte data zou onder meer broncode, SSH- en RSA-sleutels, Bitbucket-inloggegevens en SMTP-accounts bevatten.

Een woordvoerder van Nokia bevestigt tegenover de website Hackread op de hoogte te zijn van de situatie en neemt de claim serieus. "Tot op heden heeft ons onderzoek geen bewijs opgeleverd dat onze systemen of gegevens zijn aangetast", aldus het bedrijf. Nokia zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. IntelBroker is berucht door eerdere cyberaanvallen op prominente doelwitten. De hackersgroep was al betrokken bij datalekken bij onder meer Cisco, AMD en Apple.