HMD kondigt eerste smartphones onder eigen naam aan

HMD, bekend van de Nokia-smartphones, heeft de eerste reeks smartphones onder eigen naam aangekondigd: de HMD Pulse Pro, HMD Pulse+ en HMD Pulse. Het bedrijf legt daarbij de focus op betaalbaarheid en repareerbaarheid van de toestellen.

De HMD Pulse is met een prijs van 140 euro het instapmodel van de drie budgettoestellen. Deze smartphone heeft een 6,56"-scherm met een verversingsfrequentie van 90Hz. In het toestel zit een Unisoc T606-processor met 4GB geheugen en 64GB of 128GB opslag. De telefoon heeft verder een 13-megapixelcamera met 'AI-hdr- en huidtoonoptimalisatie' aan de achterkant en een 8-megapixelcamera aan de voorkant. De Pulse krijgt een accu van 5000mAh, die 59 uur moet mee kunnen gaan.

De Pulse+ komt beschikbaar vanaf 160 euro. Het grootste verschil met de Pulse is de betere camera; aan de achterzijde zit een 50-megapixelcamera met een dieptesensor voor betere portretfoto's. De hardware van dit model is verder hetzelfde, al heeft de Pulse+ standaard 128GB opslag.

De Pulse Pro kost 180 euro en is daarmee het duurste en meest luxe model. Dit toestel heeft niet alleen aan de achterzijde, maar ook aan de voorkant een 50-megapixelcamera. De selfiecamera heeft bovendien Selfie Gesture Navigation, waarmee handsfree foto's gemaakt kunnen worden. Ook is deze camera voorzien van een nachtmodus genaamd AI Super Portrait-stand. Verder laadt de 5000mAh-accu met een maximale snelheid van 20W sneller op dan de andere twee modellen, die het met een snelheid van 10W moeten doen.

Alle drie de modellen zijn uitgerust met het 'Gen 1 repareerbaarheid'. Dat betekent dat consumenten het beeldscherm, de verborgen laadpoort en de accu zelf kunnen vervangen. Volgens de fabrikant zijn reparaties eenvoudig uit te voeren, aan de hand van een reparatiekit die in samenwerking met iFixit beschikbaar wordt gesteld.