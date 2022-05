Pc-versie Red Dead Redemption 2 ontvangt DLSS-update voor betere prestaties

Nvidia en Rockstar Games brengen een update voor de pc-versie van Red Dead Redemption 2 uit waardoor DLSS nu mogelijk is. Volgens Nvidia zorgt DLSS voor een tot 45 procent hogere framerate. De update is per direct beschikbaar.

Wanneer DLSS voor Red Dead Redemption 2 is ingeschakeld, zouden pc-gamers met een RTX-videokaart op de hoogst mogelijke grafische instellingen met 1080p-resolutie moeten kunnen spelen. Nvidia belooft in dat geval tenminste 60fps. Pc's met een GeForce RTX 3070 of beter zouden tenminste 60fps in 4k-resolutie met de grafische instellingen op maximaal aan moeten kunnen.

DLSS staat voor deep learning super sampling en is een technologie waarbij kunstmatige intelligentie wordt toegepast om de performance van een game te verbeteren. Door middel van speciale Tensor-cores in RTX-videokaarten worden textures van games met DLSS-ondersteuning in een lagere resolutie gerenderd, waarna deze worden opgeschaald en details worden aangevuld. Daardoor blijft een game visueel hetzelfde, terwijl er minder rekenkracht nodig is om dezelfde grafische kwaliteit te bereiken, zo is het idee. Ondertussen levert Nvidia DLSS-ondersteuning voor ruim zestig games, waaronder Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077 en No Man's Sky.