Nederland wil dat EU-toezichthouder alle overnames van techgiganten keurt

Alle fusies en overnames door grote digitale platforms die een poortwachterspositie hebben, moeten worden beoordeeld door een EU-toezichthouder. Nederland pleit daar samen met Duitsland en Frankrijk voor. De landen willen dit vastleggen in de Digital Markets Act.

Volgens het gezamenlijke voorstel is het belangrijk dat alle fusies en overnames van grote techbedrijven beoordeeld worden, om zo te kunnen voorkomen dat techgiganten toekomstige concurrentie uitschakelen door innovatieve start-ups te kopen. Het voorstel is namens Nederland ondertekend door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De drie landen willen met hun voorstel de Digital Markets Act aanscherpen. De EU presenteerde

die DMA eind vorig jaar om het toezicht op 'poortwachters waar ondernemers en consumenten nauwelijks omheen kunnen', aan te scherpen. Grote techbedrijven die zich herhaaldelijk niet aan de regels houden, zouden via deze DMA eventueel opgebroken kunnen worden.

In de DMA is al aandacht voor toezicht op fusies en overnames, maar volgens Nederland, Frankrijk en Duitsland gaat dat niet ver genoeg. Volgens de drie lidstaten is er in de DMA te weinig aandacht voor de strategie van grote bedrijven om opkomende concurrenten op te kopen en zo de concurrentie met eigen diensten in te perken.

Naast het beoordelen van alle fusies en overnames willen de drie lidstaten ook andere aanpassingen doen aan de DMA. Volgens het voorstel zijn digitale markten 'dynamisch en innovatief' en moet de DMA ontworpen zijn om ontwikkelingen en gedrag in die markt te kunnen bijhouden. De landen zijn bezorgd dat daarin in het huidige voorstel niet genoeg is voorzien.

Donderdag spreekt de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel over dit onderwerp. Volgens de lidstaten moeten de aanpassingen van het toezicht op overnames de adoptie van de DMA niet in de weg staan.