OnePlus bouwt de laatste jaren aan een nieuw imago. Het bedrijf is ooit begonnen als underdog die no-nonsense-telefoons voor een strakke prijs maakt, maar probeert zich door te ontwikkelen naar een luxer, high-end-merk dat bezig is met innovatie. Dat zagen we de laatste jaren niet alleen aan de prijzen, maar ook aan features als een 90Hz-scherm, een popup-camera en bijvoorbeeld de samenwerking met autofabrikant McLaren. Op CES zette de fabrikant de volgende stap in deze lijn, met de onthulling van de OnePlus Concept One. Deze telefoon bevat een aantal technische vernieuwingen waarmee OnePlus wil laten zien hoe hoog innovatie bij het bedrijf in het vaandel staat.

Wie met zo'n introductie denkt aan een futuristische telefoon met bijvoorbeeld een buigbaar scherm, komt bedrogen uit. De Concept One oogt behoorlijk traditioneel en is onder de motorkap gebaseerd op de 5g-variant van de OnePlus 7T Pro McLaren-editie; een 6,7"-telefoon met Snapdragon 855+, 12GB ram en 256GB aan ufs3-opslag. De vernieuwing vinden we terug op drie verschillende vlakken: de camera, het frame en de achterkant.

De 'invisible camera'

Net als de huidige topmodellen van OnePlus heeft de Concept One drie camera's. Sterker nog, het zijn drie dezelfde camera's. Op het gebied van camerakwaliteit hoeven we de innovatie dus niet te zoeken. Dat is wat jammer, aangezien OnePlus-telefoons hier nog genoeg terrein kunnen winnen. Vernieuwing is er wel in de manier waarop de camera's zijn weggewerkt. Dankzij een laag elektrochromisch glas bovenop de drie lenzen is het mogelijk om ze te laten 'verdwijnen' door het glas donker te maken. Dat wisselen tussen transparant en donker gaat door het elektrochromisch glas van spanning te voorzien. Niet constant, maar kortstondig. Dat maakt dat de invloed op de accuduur volgens OnePlus nihil is. Dit type glas zit bijvoorbeeld ook op de ramen van de Boeing 787 Dreamliner en het panoramisch dak van de 720S-sportauto van partner McLaren. Die auto was dan ook de inspiratiebron voor deze techniek.

Wie weleens in een Boeing 787 heeft gevlogen, weet dat het een aantal seconden duurt voor een raam van compleet helder naar compleet verduisterd gaat. Bij een telefoon is dat onacceptabel. OnePlus heeft daarom naar eigen zeggen vele maanden besteed aan het optimaliseren van de techniek, om het wisselen zo snel mogelijk te laten verlopen. Bij de Concept One duurt het uiteindelijk 0,7 seconde om het glas te switchen, en dit gebeurt automatisch terwijl je de camera-app start. Dat is voor ons gevoel nét niet zo lang dat het hinderlijk is, maar we kunnen ons voorstellen dat telefoons in de toekomst nog sneller worden bij het starten van de camera-app. Dan zou dit trucje weleens een blok aan het been kunnen worden.

Veel dikker dan normaal hoeft een telefoon die deze techniek toepast overigens niet te zijn; de vier lagen waaruit het speciale glas bestaat zijn in totaal 0,35mm dik.

De grote twee vragen die we voor de presentatie hadden, waren 'Werkt het goed?' en 'Wat heb je eraan?' Die eerste vraag kunnen we het best beantwoorden met 'redelijk goed'. Het effect van de verduistering hangt erg af van hoe het licht op de achterkant van de telefoon valt. Onder sommige hoeken lijken de lenzen inderdaad helemaal te verdwijnen. Als het licht er echter op een bepaalde manier op valt, zijn duidelijk drie cirkels voor de camera met daaronder de flitser te onderscheiden. Dat is natuurlijk wel met de neus er bovenop en we waren ook bewust op zoek naar de lenzen. Als je er in dagelijks gebruik vluchtig naar kijkt, lijkt het inderdaad alsof er geen camera's achterop zitten.

Effect van invallend licht op de zichtbaarheid van de camera's. In beide situaties is het speciale glas geactiveerd, maar op de rechterfoto zijn de cameraposities nog duidelijk zichtbaar

En daar is het OnePlus precies om te doen. Smartphonefabrikanten zijn in een race verwikkeld om zoveel mogelijk sensors en lenzen achterop hun toestellen te plaatsen, en ontwerpers moeten dat allemaal maar in een enigszins leuke verpakking weten te stoppen. Daardoor hebben we sinds afgelopen jaar het woord 'camera-eiland' aan ons vocabulaire mogen toevoegen, iets dat we we bijvoorbeeld kennen van de Huawei Mate 20, iPhone 11 en Pixel 4, en dat we volgend jaar waarschijnlijk op veel meer telefoons gaan zien. OnePlus is daar dus geen fan van en ziet in deze techniek een oplossing om het ontwerp van telefoons strak te houden.

Het klinkt ons in de oren als een heleboel moeite en research voor een probleem dat voor veel gebruikers geen probleem zal zijn. Nog nooit hebben we gehoord, of in de reacties of het forum gelezen, dat iemand enorm graag wilde dat de lenzen achterop zijn smartphone onzichtbaar waren. Het komt vooral over als een poging van OnePlus om te tonen dat het op eigen houtje vernieuwing voort kan brengen en niet voor alles hoeft te leunen op zustermerken als Oppo, waar OnePlus voor een groot deel van de ontwikkelingen leentjebuur bij kan spelen.

Dat betekent niet dat de invisible camera helemaal geen praktisch nut heeft. Omdat de mate van lichtblokkering variabel is, kan OnePlus de techniek inzetten als neutral density-filter. Deze filters worden vaak ingezet in de wereld van foto en video, en zijn bedoeld om minder licht de sensor te laten bereiken. Daardoor kan met een grote diafragma-opening worden gewerkt, in combinatie met lange sluitertijden. Zo kun je als fotograaf bijvoorbeeld een stromende rivier of voorbijtrekkende wolken mooi 'uitsmeren'. In de camera-app is deze functionaliteit in de pro-modus verwerkt en het gaat om een nd8-nd-filter, dat dus drie stops aan licht tegenhoudt.

De camera-app met nd-filter uit- en ingeschakeld

Papaya-leer en gouden dampen

Niet alleen bij de cameratechniek is OnePlus geïnspireerd door de auto's van McLaren, het gaat ook op voor de rest van het uiterlijk. Tegen alle huidige trends in bestaat de achterkant voor het overgrote deel uit leer. Dat is precies hetzelfde papaya-oranje gekleurde leer waar ook de stoelen in de eerdergenoemde McLaren 720's van zijn gemaakt. Buiten het feit dat wij het er onderscheidend uit vinden zien en het een fijne textuur heeft, is het natuurlijk een stuk minder fragiel dan een achterkant van glas. Het uiterlijk doet overigens sterk denken aan de leren variant van de LG G4, tot aan de stiknaden toe. De prijs van het exclusieve leer zal waarschijnlijk een veelvoud zijn van die van het leer dat LG gebruikte, aangezien het ook in een dure sportauto wordt gebruikt.

Om het exclusieve imago compleet te maken, bevat de Concept One ook goud. Althans, een heel klein beetje. Als je het niet zou weten, valt het ook niet op. Het gaat om een dun laagje dat is aangebracht op het aluminium frame. OnePlus gebruikt daarvoor een techniek die physical vapor deposition heet en waarbij de gouddeeltjes in dampvorm op het aluminium worden aangebracht. Een kleurstofje had precies hetzelfde visuele effect gehad, maar OnePlus stond lang stil bij het feit dat het de eerste fabrikant is die deze techniek bij een smartphone toepast. Wederom dus de eerder genoemde nadruk op innovatie.

Tot slot

Als een fabrikant je uitnodigt voor een nieuwe blik op de toekomst van smartphones, zijn de verwachtingen logischerwijs hooggespannen. In die context bezien viel de onthulling van OnePlus een beetje tegen. Waar andere fabrikanten al bezig zijn met vouwbare telefoons of telefoons waar geen knoppen of poorten meer op zitten, is de Concept One gewoon een variant op de huidige smartphone zoals we hem kennen. Desalniettemin is het wel een telefoon met een origineel uiterlijk. Ten opzichte van de glazen eenheidsworst van vandaag de dag weet de Concept One zich goed te onderscheiden.

Het feit dat we ietwat teleurgesteld zijn over de onthulling neemt niet weg dat de invisible camera een knap staaltje techniek is. Mocht het in de toekomst mogelijk zijn om dit standaard bij telefoons in te bouwen, dan is het een leuk detail in de afwerking. Het zal nog wel even duren voor het zover is, zo geeft OnePlus toe. De technologie is nog niet klaar voor massaproductie en er moet nog een heleboel testwerk verricht worden met betrekking tot de lange termijn. Zo weet OnePlus bijvoorbeeld nog niet of het glas op termijn wellicht verkleurt of kan beschadigen na veelvuldig in- en uitschakelen.

De toepassing van physical vapor deposition is minder interessant voor de gebruiker. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat, niet zozeer om de gebruikte productietechniek. Vanuit OnePlus bekeken is het natuurlijk wel belangrijk, omdat het ermee willen laten zien dat het qua r&d op eigen benen kan staan.

In dat opzicht doet de Concept One waar hij voor bedoeld is. Vaak genoeg wordt gekscherend gezegd dat als je wilt weten hoe de volgende OnePlus-telefoon eruit ziet en wat hij kan, je simpelweg naar de nieuwste telefoon van zustermerk Oppo moet kijken. Met deze concepttelefoon laat OnePlus zien dat het meer kan dan dat, maar hoeveel meer, dat zal de praktijk uit moeten wijzen. Daarbij mag OnePlus wat ons betreft dat innovatiepotentieel wel nog gaan inzetten op meer praktische zaken dan het nu doet.