CPU-Z-screenshot toont Intel Core Ultra 9 285K-desktop-cpu met 5GHz-kloksnelheid

Er is een CPU-Z-screenshot verschenen met details over een toekomstige Intel Arrow Lake-desktopprocessor. Deze Core Ultra 9 285K beschikt onder meer over een kloksnelheid van 5,0GHz. De cpu komt later dit jaar officieel uit.

De screenshot met informatie over Intels komende desktop-cpu werden onlangs op sociale media gedeeld door @wxnod, merkte ook VideoCardz op. Veel specificaties van de chip zijn gecensureerd, hoewel onder meer de kloksnelheid nog zichtbaar is.

Duidelijk is dat het een Core Ultra-cpu betreft op basis van de komende Arrow Lake-architectuur en het LGA-1851-platform. Naast de 5,0GHz-kloksnelheid, wordt ook een tdp van 125W vermeld. CPU-Z meldt dat de chip op 7nm wordt geproduceerd, maar dat is een fout; de cpu-chiplet van Arrow Lake wordt op een geavanceerder procedé gemaakt.

Volgens VideoCardz betreft de processor in kwestie een Core Ultra 9 285K. Voor zover bekend wordt dat het topmodel in de Arrow Lake-line-up voor desktops. De processor moet over 8 P-cores en 16 E-cores beschikken. De Arrow Lake-architectuur ondersteunt geen hyperthreading, dus de cpu zou daarmee ook 24 threads hebben. Dat wordt ook bevestigd door bekende leaker HXL, die ook de hoeveelheden cache van de cpu in kwestie deelt op sociale media. Zo moet de chip beschikken over 2,4MB aan L1-cache, 40MB aan L2-cache en 36MB aan L3-cache.

Intel heeft de Core Ultra 200-processors voor desktops nog niet officieel aangekondigd, hoewel de eerste LGA-1851-moederborden in juni al wel werden getoond door moederbordfabrikanten tijdens de Computex. Intel heeft echter bevestigd dat de desktop-cpu's in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar komen.