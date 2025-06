'Gigabyte werkt aan Z890-moederborden met AI TOP-merk voor Intel Arrow Lake'

Gigabyte werkt aan drie verschillende Z890-moederborden waarbij ‘AI TOP’ in de naam is verwerkt. Dat blijkt uit informatie van de Iraanse website Faceit. Deze borden zijn naar verluidt gericht op de volgende generatie desktop-cpu’s van Intel, Arrow Lake-S.

In een inmiddels verwijderde blogpost noemt Faceit acht verschillende modellen, waaronder de Z890 Aorus Xtreme AI TOP, Z890 Aorus Master AI en de Z890 AI TOP. Afgezien van het feit dat deze moederborden gericht zijn op AI, is het onduidelijk in welke mate ze zich moeten onderscheiden van andere modellen. Op basis van marketingmateriaal van Intel ziet het er in ieder geval naar uit dat Arrow Lake, net als Lunar Lake en Meteor Lake, een npu aan boord heeft. De volledige lijst is als volgt:

Gigabyte Z890 Aorus Xtreme AI TOP

Gigabyte Z890 Aorus Master AI TOP

Gigabyte Z890 AI TOP

Gigabyte Z890 Aorus Master

Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice

Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7

Gigabyte Z890 Aorus Elite AX

Gigabyte Z890 A Elite X Ice

Intel heeft eerder deze week bevestigd dat Arrow Lake in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komt. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven dat er meer informatie zal volgen tijdens de Computex-beurs begin juni.