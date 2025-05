MSI-overklokker hint naar komst Intel Arrow Lake-cpu’s in derde kwartaal 2024

Volgens MSI’s in-house overklokker Toppc gaat Intel zijn volgende generatie desktop-cpu’s onthullen in het derde kwartaal van dit jaar. De overklokker heeft geen concrete productlijn genoemd. Naar verwachting gaat het om Arrow Lake-S.

Toppc heeft tijdens MSI’s ‘Dragon Shield’-evenement in de Chinese stad Wuhan de eigenschappen van de recente Intel-geheugencontrollers besproken. In deze presentatie is naast Alder Lake en Raptor Lake ook ‘Next’ te zien. Volgens de overklokker komen er in het derde kwartaal meer details aan het licht over deze nieuwe generatie, aldus een forumpost op Chiphell.

Volgens geruchten worden Intels Arrow Lake-cpu’s uitgebracht onder de Core Ultra 200-naam. Daarnaast zou de volgende generatie Intel-chips een langzamere igpu hebben dan Meteor Lake en geen hyperthreading bieden. Bovendien ondersteunt de bijbehorende LGA1851-socket naar verluidt alleen DDR5-geheugen.

De fabrikant heeft nog geen specificaties bekendgemaakt van de aankomende productlijn. Intel-ceo Pat Gelsinger gaat tijdens Computex 2024 ‘de volgende generatie client-producten’ aankondigen. Het valt te bezien of het hierbij om Arrow Lake gaat.