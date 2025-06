Google Meet krijgt functie die microfoons en luidsprekers van laptops combineert

Google heeft adaptive audio voor Google Meet geïntroduceerd. Deze functie synchroniseert de microfoons en luidsprekers van verschillende pc’s in dezelfde ruimte om zo de geluidskwaliteit te verbeteren. De uitrol gaat per direct van start en is gericht op betalende gebruikers.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat Meet via adaptive audio automatisch de aanwezigheid van laptops in dezelfde kamer detecteert. De microfoons en luidsprekers van deze apparaten worden vervolgens aan elkaar gekoppeld om ongewenste geluiden zoals echo’s te verwijderen.

Volgens Google komt dit goed van pas wanneer gebruikers geen toegang hebben tot een vergaderruimte of niet over het nodige materiaal beschikken om een videoconferentie te houden. Het moet er ook voor zorgen dat deelnemers van een digitale vergadering niet meer rond dezelfde laptop moeten zitten.

De feature wordt in de loop van de komende weken beschikbaar gemaakt voor Google Workspace-klanten met een Gemini- of AI Meetings and Messaging-add-on. Adaptive audio is standaard actief, maar kan handmatig door gebruikers worden uitgeschakeld.