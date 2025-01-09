Meerdere Proton-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege storing - update

Proton-diensten zijn voor sommige gebruikers momenteel niet beschikbaar vanwege een storing. Onder meer Proton Drive, Calendar, VPN en Mail zijn door de storing getroffen. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Op een statuspagina laat het bedrijf weten dat er netwerkproblemen zijn waardoor een deel van de gebruikers mogelijk problemen ervaart. "We werken aan het oplossen van de problemen en het beschikbaar maken van de services", aldus Proton. Er is geen oorzaak van de problemen bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer de storing naar verwachting is opgelost.

De storing treft bijna alle diensten van Proton, waaronder de mobiele versies en webapplicaties van Proton Pass, Drive en Calendar. Ook toegang tot gratis en betaalde VPN-servers via alle beschikbare apps en het ontvangen en verzenden van e-mails via alle apps werken voor sommige gebruikers niet goed.

Update, 19.04 uur: Proton laat op de statuspagina weten dat alle services behalve Calendar intussen weer moeten werken. Het bedrijf werkt nog aan een oplossing voor de storing van de kalenderdienst.

Update, 20.55 uur: Intussen zijn alle storingen verholpen, zo meldt Proton. De oorzaak van het probleem is volgens het bedrijf geïdentificeerd. Het is niet bekendgemaakt wat de oorzaak van de storing was.