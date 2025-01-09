Meerdere Proton-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege storing - update

Proton-diensten zijn voor sommige gebruikers momenteel niet beschikbaar vanwege een storing. Onder meer Proton Drive, Calendar, VPN en Mail zijn door de storing getroffen. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Op een statuspagina laat het bedrijf weten dat er netwerkproblemen zijn waardoor een deel van de gebruikers mogelijk problemen ervaart. "We werken aan het oplossen van de problemen en het beschikbaar maken van de services", aldus Proton. Er is geen oorzaak van de problemen bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer de storing naar verwachting is opgelost.

De storing treft bijna alle diensten van Proton, waaronder de mobiele versies en webapplicaties van Proton Pass, Drive en Calendar. Ook toegang tot gratis en betaalde VPN-servers via alle beschikbare apps en het ontvangen en verzenden van e-mails via alle apps werken voor sommige gebruikers niet goed.

Update, 19.04 uur: Proton laat op de statuspagina weten dat alle services behalve Calendar intussen weer moeten werken. Het bedrijf werkt nog aan een oplossing voor de storing van de kalenderdienst.

Update, 20.55 uur: Intussen zijn alle storingen verholpen, zo meldt Proton. De oorzaak van het probleem is volgens het bedrijf geïdentificeerd. Het is niet bekendgemaakt wat de oorzaak van de storing was.

Proton netwerkstoring

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 16:22
37 • submitter: jellevanderpal

09-01-2025 • 16:22

37

Submitter: jellevanderpal

Lees meer

Proton introduceert Authenticator-2fa-app voor smartphones en desktops
Proton introduceert Authenticator-2fa-app voor smartphones en desktops Nieuws van 31 juli 2025
Ict-storing patiëntenzorg Nederlandse Rijnstate-ziekenhuizen opgelost - update
Ict-storing patiëntenzorg Nederlandse Rijnstate-ziekenhuizen opgelost - update Nieuws van 14 januari 2025
Proton belooft toegang tot Drive zonder account en verbeterde antispam in Mail
Proton belooft toegang tot Drive zonder account en verbeterde antispam in Mail Nieuws van 25 november 2024
Proton Docs krijgt suggestiemodus voor het bewerken van gedeelde documenten
Proton Docs krijgt suggestiemodus voor het bewerken van gedeelde documenten Nieuws van 6 november 2024
Proton VPN krijgt Arm-versie voor Windows
Proton VPN krijgt Arm-versie voor Windows Nieuws van 5 november 2024
Proton brengt VPN-app uit voor Apple TV en maakt die compatibel met Vision Pro
Proton brengt VPN-app uit voor Apple TV en maakt die compatibel met Vision Pro Nieuws van 30 oktober 2024
Proton brengt ondersteuning 2fa-beveiligingssleutels voor alle mobiele apps uit
Proton brengt ondersteuning 2fa-beveiligingssleutels voor alle mobiele apps uit Nieuws van 10 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Software Proton Proton Drive ProtonMail Proton VPN Storing

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
37
25
2
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Anoniemand 9 januari 2025 22:13
Jammer van de tweede verstoring op korte termijn, maar vind de transparante toelichting wel prettig:
Earlier today at around 4PM Zurich, the number of new connections to Proton's database servers increased sharply globally across Proton's infrastructure.

This overloaded Proton's infrastructure, and made it impossible for us to serve all customer connections. While Proton VPN, Proton Pass, Proton Drive/Docs, and Proton Wallet were recovered quickly, issues persisted for longer on Proton Mail and Proton Calendar. For those services, during the incident, approximately 50% of requests failed, leading to intermittent service unavailability for some users (the service would look to be alternating between up and down from minute to minute).

Normally, Proton would have sufficient extra capacity to absorb this load while we debug the problem, but in recent months, we have been migrating our entire infrastructure to a new one based on Kubernetes. This requires us to run two parallel infrastructure at the same time, without having the ability to easily move load between the two very different infrastructures. While all other services have been migrated to the new infrastructure, Proton Mail is still in middle of the migration process.

Because of this, we were not able to automatically scale capacity to handle the massive increase in load. In total, it took us approximately 2 hours to get back to the state where we could service 100% of requests, with users experiencing degraded performance until then. The service was available, but only intermittently, with performance being substantially improved during the second hour of the incident, but requiring an additional hour to fully resolve.

A parallel investigation by our site reliability engineering team identified a software change that we suspected was responsible for the initial load spike. After this change was rolled back, database load returned to normal. This change was not initially suspected because a long period of time had elapsed between when this change was introduced and when the problem manifested itself, and an initial analysis of the code suggested that it should have no impact on the number of database connections. A deeper analysis will be done as part of our post-mortem process to understand this better.

The completion of ongoing infrastructure migrations will make Proton's infrastructure more resilient to unexpected incidents like this by restoring the higher level of redundancy that we typically run, and we are working to complete this work as quickly as possible.
Jan 9, 21:49 CET
jellevanderpal @Anoniemand10 januari 2025 05:45
Aha! Dat is inderdaad een mooie en gedetailleerde uitleg die wat begrip verschaft. En dan ook voor mensen zoals ik - die tussen de hoog technische kant en de eindgebruikers in staan in de regel, waardevol om met dit begrip een goed verhaal te hebben.
In dit geval was ik zelf de 'eindgebruiker' dus helpt het vooral mijzelf, om niet weg te willen weer daar. Sowieso, de unieke combinatie van diensten en op Europese grond, is ongeëvenaard zover ik weet.

[Reactie gewijzigd door jellevanderpal op 10 januari 2025 07:22]

jellevanderpal 9 januari 2025 17:12
Ik krijg wel mail-notificaties echter op mijn mobieltje. Kan ze alleen niet openen in Proton's eigen client. Dus de delivery lijkt nog te werken - de 'postkantoren' kortom wel, de 'winkel/etalage' alleen niet.

Jep: Mijn vermoeden klopt. Ik kan nog 'gewoon' mailen met een andere applicatie (een forum in deze)

Update 18:11:
Bij mij lijken de problemen met de mail(-interface) weer opgelost!

(edit: Ja toch wel! ... rustig! ;) )

[Reactie gewijzigd door jellevanderpal op 9 januari 2025 18:16]

Yariva Moderator internet & netwerken 9 januari 2025 16:30
Hmmm maar even afwachten dan.

Ik moet zeggen dat dit de eerste storing is die ik hoor vanuit Proton sinds dat ik klant ben. Zo schokkend vind ik dit dan ook allemaal niet. Ik lees de mail wel weer over 4 uurtjes.
Verwijderd @Yariva9 januari 2025 16:33
Mail inderdaad niet, maar het niet bij mijn wachtwoorden kunnen vind ik toch wel echt een nadeel.

Wellicht heb ik zelf iets verkeerd ingesteld, maar ik ging er wel vanuit dat wachtwoorden in ieder geval op een bepaalde manier lokaal worden opgeslagen/gecached. Daar kom ik echter bedrogen mee uit.

Verder nog nooit last van gehad, maar een beetje irritant is het op dit moment wel.
greg-a @Verwijderd9 januari 2025 16:41
is het niet zo dat alleen de real-time sync hierdoor beperkt wordt? Ik kan iig nog bij m'n proton pass, ook als ik in airplane modus ben.
Verwijderd @greg-a9 januari 2025 16:44
Ik heb mijn telefoon eens op airplane mode gezet en dan werkt het wel, dus het wordt blijkbaar wel gecached. Vraag ik me meteen af of mijn issue lag aan deze storing of dat het een andere gekke bug is

Thanks voor de (wellicht onbedoelde) tip in ieder geval :)
bleuthoot @Verwijderd9 januari 2025 17:22
Zou kunnen zijn dat Proton Pass eerst wilt proberen om met de server te verbinden om te synchroniseren, omdat je wel internet hebt. Maar omdat de verbinding faalt, doet hij er lang over. Als je geen internet hebt, slaat hij waarschijnlijk die eerste check over.

Heb een vergelijkbaar iets met Bitwarden als mijn persoonlijke Bitwarden installatie eruit ligt.
Yariva Moderator internet & netwerken @Verwijderd9 januari 2025 16:34
Dat kan ik goed begrijpen. Ik heb om die reden Bitwarden zodat ik zonder server ook mijn kluis kan openen met lokale cache.

Daar heb je nu natuurlijk niks aan maar goed doe ermee wat je wilt :)
slijkie @Verwijderd9 januari 2025 16:45
Ik kan gewoon mijn Proton-Pass in, zowel op iOS als Mac.
Yinchie @Verwijderd9 januari 2025 17:56
Je kan proton pass in offline modus draaien
supertanno @Yariva9 januari 2025 16:58
Vorige maand was er ook een grootschalige storing waardoor Proton anderhalf uur uit de lucht was: https://status.proton.me/incidents/ty1hyf4xccdl
b12e @Yariva9 januari 2025 17:11
Dit is de tweede keer in minder dan een maand. Ergens in December lag Proton er ook "een paar uur" uit, zeker van rond 22u tot na middernacht, al minimaliseren ze het op de status page enorm tot "een uur". Toen stond er ook tot na middernacht niks op de statuspagina, ondanks downdetector en mezelf waar het wel duidelijk op was.

En de tweede keer dat het heel ongelegen komt omdat ik echt dringend op een mail moet antwoorden die moet zijn binnengekomen, maar dat kan ik niet checken.

[Reactie gewijzigd door b12e op 9 januari 2025 17:12]

DrPoncho @b12e9 januari 2025 19:34
Of je krijgt veel belangrijke mailtjes, of je hebt echt heel veel pech :p
b12e @DrPoncho9 januari 2025 19:59
De laatste tijd wel ja, van verzekeringen, overheid etc ivm de overstromingen vorig jaar hier. Zat daarnet op een email van de verzekering te wachten, waar ik moest op reageren. Liefst voor 17u, anders wordt het weer een dag later behandeld.

Dat sleept al paar maand aan en dat geld zou heel welkom zijn ivm al gemaakte kosten.

Nuja, 't is een dag later want was pas om 18u20 weer online.
DrPoncho @b12e10 januari 2025 08:23
Ah klote voor je, succes en sterkte
HKLM_ @Yariva9 januari 2025 16:50
Als ik in de browser aanmeld ipv de app zie ik ze wel merk ik.
Craimasjien @Yariva9 januari 2025 16:58
Graag gedaan, ik ben sinds kort betalend klant en als ik lid wordt gebeuren dit soort dingen.

Net als die mensen die op Steam iets kopen en het gaat in de aanbieding of in de Xbox store iets kopen en het komt de volgende dag als verrassing uit als onderdeel van Game Pass.
Aegir81 9 januari 2025 16:25
Ik kan dit bevestigen. De mail reageert trager en geeft soms de melding ‘de aanvraag duurde te lang’. Is de eerste keer dat ik dit merk sinds ik klant ben.
EchoWhiskey @Aegir819 januari 2025 16:27
Same here.
Geen connectie meer via webbrowser
HKLM_ 9 januari 2025 16:30
mmmm ik kan wel aanmelden op proton pass op iOS maar al mijn kluizen zijn leeg
kabouter428 @HKLM_9 januari 2025 16:32
Ik heb daar dan weer geen last van ik kan er wel in, ook op android
Jacco011 9 januari 2025 16:24
Op Android ondervind ik met de kalender, Mail en VPN (nog) geen problemen.
Sjeuf 9 januari 2025 16:29
ook hier geen connectie met webbrowser en android app met maildienst
kabouter428 9 januari 2025 16:30
Volgens mij is het een wirwar aan storingen. VPN werkt bij mij wel net als de Drive maar mail ligt wel plat.

De eerste keer in 5 jaar dat ik een storing ondervind mag niet klagen :)
j-nl 9 januari 2025 16:33
Hier (nog) geen problemen met mail, pass en vpn.

Edit: webmail lijkt niet te werken.

[Reactie gewijzigd door j-nl op 9 januari 2025 16:34]

Bongoarnhem 9 januari 2025 17:36
In de afgelopen 2/3 jaar dat ik klant ben is dit nu de eerste keer dat ik het merk. Kennelijk was er in december ook een storing.

Tot op heden een nette uptime.
Ben benieuwd waar dit aan ligt.
XL79 @Bongoarnhem10 januari 2025 10:05
Klopt. Geen melding. Ook geen reactie via 'socials'.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.