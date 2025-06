Simonlydienst 50+ Mobiel op Vodafone-netwerk heeft last van storing

Simonlydienst 50+ Mobiel heeft last van een storing. De dienst maakt gebruik van het netwerk van Vodafone, waar op Allestoringen ook inmiddels meer klachten over binnenstromen.

Op Allestoringen.nl is te zien hoe een groeiend aantal gebruikers problemen meldt bij 50+ Mobiel. Dat is een simonlyabonnementaanbieder die vooral gericht is op senioren. De dienst maakt gebruik van het netwerk van VodafoneZiggo. Op Allestoringen komen ook meer meldingen binnen van storingen op het Vodafone-netwerk, maar die staan niet op de statuspagina. Ook de klantenservice op X weet niets van een mogelijke storing op het netwerk.