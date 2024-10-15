Kritiek beveiligingslek ontdekt in WordPress-plug-in Jetpack

Een intern veiligheidsonderzoek heeft een ernstige kwetsbaarheid aan het licht gebracht in Jetpack, een populaire plug-in voor WordPress-websites. Dit lek, dat al sinds 2016 aanwezig is, stelt ingelogde gebruikers in staat om ingediende contactformulieren te lezen.

Automattic, de ontwikkelaar van Jetpack, geeft geen technische details vrij over het lek, zodat gebruikers de tijd hebben om hun beveiliging te verbeteren. Hoewel er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat de kwetsbaarheid is misbruikt, adviseert Automattic gebruikers om hun plug-in zo snel mogelijk te updaten.

Er zijn patches uitgebracht voor 101 versies van de plug-in, variërend van 3.9.9 tot de recentste versie 13.9.1. De meeste websites zullen automatisch worden bijgewerkt naar een beveiligde versie. Voor sitebeheerders die handmatig moeten updaten, benadrukt Automattic dat er geen alternatieve oplossingen zijn; alleen door de update te installeren, kan het probleem worden verholpen.