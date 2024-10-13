WordPress neemt populaire WP Engine-plug-in ACF zonder toestemming over

WordPress.org heeft de populaire plug-in Advanced Custom Fields van WP Engine 'geforkt'. De makers van die plug-in laten weten dat WordPress ACF 'zonder toestemming' heeft afgepakt. WP Engine heeft het bedrijf onlangs aangeklaagd, nadat WordPress de hostingprovider verbande.

De ceo van WordPress-moederbedrijf Automattic, Matt Mullenweg, laat in een blogpost weten dat het bedrijf Advanced Custom Fields heeft 'geforkt' tot een nieuwe plug-in, genaamd Secure Custom Fields. Met ACF kunnen WordPress-gebruikers eenvoudiger aangepaste velden, bijvoorbeeld voor afbeeldingen of socialmedia-embeds, aanmaken tijdens het bewerken van pagina's. Secure Custom Fields is volgens Automattic ontdaan van het commerciële karakter van het origineel. Ook zou er een 'beveiligingsfout' zijn gefixt.

Mullenweg refereert in zijn post naar sectie 18 van de plug-inrichtlijnen van WordPress, waarin onder meer staat dat het bedrijf het recht heeft om een plug-in aan te passen 'zonder toestemming van de ontwikkelaar'. Volgens de ceo is deze stap noodzakelijk vanwege de juridische stappen die WP Engine heeft genomen. Mullenweg verwacht naar eigen zeggen dat deze maatregel niet nodig is voor andere plug-ins.

De makers van ACF laten op X weten dat WordPress nooit eerder een plug-in die actief in ontwikkeling is 'eenzijdig en onder dwang' heeft afgepakt van diens makers 'zonder hun toestemming'. De ontwikkelaars raden gebruikers die geen klant zijn van WP Engine, Flywheel of ACF Pro, aan om de plug-in via de ACF-website te downloaden, aangezien ze geen controle meer hebben over de versie die deze gebruikers reeds hebben geïnstalleerd.

Deze overname heeft te maken met een langlopende ruzie tussen Mullenweg en WP Engine. WP Engine is de grootste hostingprovider voor kant-en-klare WordPress-websites, maar Mullenweg vindt dat deze meelift op de naam en populariteit van het blogplatform, zonder bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderliggende opensourceproject. De ceo besloot daarom vorige maand om WP Engine te verbannen van zijn platform. WordPress-websites die bij WP Engine zijn gehost hadden daardoor geen toegang meer tot plug-ins en thema's.

De hostingprovider klaagde WordPress hierom aan. WP Engine beschuldigt Automattic en Mullenweg van 'machtsmisbruik, afpersing en hebzucht'. Het commerciële hostingbedrijf vindt dat het de opensourcesoftware mag gebruiken om een eigen platform aan te bieden, terwijl Automattic stelt dat WP Engine de opensourcelicentievoorwaarden van WordPress schendt.