Linux Foundation begint eigen packagemanager voor WordPress-plug-ins

De Linux Foundation heeft een packagemanager uitgebracht voor WordPress-plug-ins, themes en andere tools. De stichting wil dat software voor WordPress algemeen beschikbaar blijft. De FAIR-packagemanager is een antwoord op recente ruzies rondom WordPress.

De FAIR-packagemanager is volgens de Linux Foundation een 'gefedereerde en onafhankelijke repository' van plug-ins, themes en al dan niet commerciële tools die bedoeld zijn voor WordPress. Het project is deels bedoeld om die plug-ins makkelijker vindbaar te maken, maar vooral om makers een alternatieve plek te bieden om ze te hosten en beheren.

Qua functionaliteit biedt FAIR weinig meer dan wat WordPress nu zelf biedt, al stellen de makers dat het platform beter beveiligd is door verschillende maatregelen, zoals compatibiliteitschecks met de browser.

FAIR komt zelf in de vorm van een plug-in. Gebruikers kunnen die installeren op hun site. Op die manier worden alle verbindingen op die site richting de bestaande WordPress.org-api vervangen door die van FAIR. Daarnaast is er een apart platform op basis van een nieuw FAIR-protocol, waarmee plug-inmakers hun eigen mirrors kunnen opzetten voor die plug-ins. FAIR brengt ook een volledige WordPress-installatie uit, waarin de eigen plug-in al automatisch is meegeïnstalleerd.

Hoewel het hosten en beheren van de plug-ins zelf niet anders is dan bij WordPress.org, is het idee achter FAIR voornamelijk dat het meer vrijheid biedt voor softwaremakers. Dat heeft te maken met recente ruzies die ontstonden bij WordPress, specifiek bij het bedrijf erachter, Automattic. Vorig jaar kreeg dat bedrijf het aan de stok met WP Engine, een derde partij waar ontwikkelaars ook WordPress-plug-ins kunnen hosten. Automattic-oprichter Matt Mullenweg mengde zich in die strijd en bande WP Engine van WordPress' servers, wat later leidde tot een rechtszaak en een nog steeds niet opgeloste ruzie.

In de kern draait de zaak om de vraag op welke manier WordPress-tools mogen worden gehost en beheerd en wie de voorwaarden daarvan bepaalt. De Linux Foundation, met zijn lange geschiedenis rondom soevereiniteit en het voorvechten van vrije software, vindt dat geen enkel bedrijf die macht moet hebben. "Vendor-neutraal packagemanagement voor systemen als WordPress zijn kritieke infrastructuur voor de nieuwe realiteiten rondom content, e-commercie en AI", zegt de stichting.