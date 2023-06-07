WordPress onthult Jetpack AI Assistant voor automatisch genereren blogs

WordPress kondigt de experimentele functie Jetpack AI Assistant aan voor het cms, een vooralsnog gratis AI-tool voor alle gebruikers. De komende tijd wil het blogplatform meer opties aan de tool toevoegen. Het is nog niet duidelijk wat de dienst uiteindelijk gaat kosten.

Wordpress AI afbeelding
Klik om de AI-functie als gifje in werking te zien. Afbeelding
via WordPress

Gebruikers kunnen nu in de standaard blokkenlay-out van WordPress het commando /Chat gemaakt door AI intikken, waarna er een promptbalk verschijnt vergelijkbaar met die van ChatGPT. In deze balk kunnen gebruikers in gewone taal een opdracht geven, ook in het Nederlands. Vervolgens genereert Jetpack AI Assistant een tekst. Voor WordPress-blogs die ergens anders gehost worden, kan de functie als plug-in toegevoegd worden.

Het taalmodel van WordPress kan naast algemene teksten ook bestaande blogposts uitbreiden, inkorten, simplificeren, van toon veranderen, corrigeren op spelling en grammatica en van een titel voorzien. In tegenstelling tot andere taalmodellen kunnen gebruikers daarentegen geen contextuele feedback geven; wanneer een tekst gegenereerd is, kan de gebruiker het resultaat enkel accepteren of verwijderen. Vervolgens kunnen de vermelde functies toegepast worden op de reeds gegenereerde tekst of kan er een nieuwe prompt worden ingevoerd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 15:37
55 • submitter: uip

07-06-2023 • 15:37

55

Submitter: uip

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Reacties (55)

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m4ikel 7 juni 2023 15:43
Mark my words: The end of the internet as we know it. Waarom: AI wordt getraind door de big tech, op basis van bronnen die men betrouwbaar en relevant vindt. Daarbij uiteraard rekeninghoudend met lokale/internationale wetgeving en gebruiken. Kortom: We krijgen straks alleen nog maar garbage content voorgeschoteld met geen enkele meerwaarde, creativiteit en/of kritische noot, volledig gecontroleerd door zowel de big tech, corporates als zéker de overheid (zie wetgeving EU betreffende 'fake news').

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 22 juli 2024 23:30]

ErikT738 @m4ikel7 juni 2023 15:49
Het hele internet staat al vol met nietszeggende artikelen die alleen maar zo veel mogelijk clicks proberen te verzamelen, dus wat dat betreft zal er weinig veranderen.

Idealiter zou het wel mogelijk moeten zijn een eigen LLM te trainen, net zoals het momenteel bij Stable Diffusion (met AI afbeeldingen genereren) mogelijk is om een eigen model te trainen. Op die manier ligt de macht niet bij overheden en bedrijven.
Verwijderd @ErikT7387 juni 2023 16:46
Het is ook niet moeilijk om de uitspraak te doen 'The end of the internet as we know it' bij een continue veranderende omgeving (het internet). Het is een beetje zeggen dat nu nooit meer zal gebeuren omdat het in het verleden ligt :+

Anyway, er is momenteel zoveel ontwikkeling in local AI dat het waarschijnlijk de grote reuzen toch wel voorbij gaat. We hebben al GPT4All, privateGPT, LocalGPT en de vele LLaMA varianten.

Daar komt nog bij wat men allemaal met 'private cloud' aan het doen is zoals bij Hugging face,
En de vele open-source projecten die interoperabiliteit brengen zoals LocalAI en Auto-GPT

Veel meer open-source projecten zullen forken volgen. Zoals Google al aangaf, we have no moat.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 23:30]

Frituurman @ErikT7387 juni 2023 16:27
Het hele internet staat al vol met nietszeggende artikelen die alleen maar zo veel mogelijk clicks proberen te verzamelen, dus wat dat betreft zal er weinig veranderen.
Het erge is zelfs dat er tot nu toe mensen zijn geweest die dat soort nietszeggende teksten hebben geschreven. Ik denk dat 't wat makkelijker te verkroppen is als je weet dat 't door AI geschreven is (dat moet dan overigens wel duidelijk kenbaar worden gemaakt).

@m4ikel Einde van internet as we know it denk ik niet, maar ik denk dat 't voor veel freelance journo's wél het einde gaat betekenen. Het is véél goedkoper om een verhaal door AI te laten maken, als je als (eind)redacteur alleen maar de kaders hoeft op te geven. Je hoeft alleen nog maar een factcheck te doen, maar dat moet je sowieso al.
litebyte @Frituurman7 juni 2023 19:47
Waarom moet dat kenbaar worden gemaakt? Een vorm van ai wordt al heel lange gebruikt op tal van redacties om automatisch content te schrijven, hoogstwaarschijnlijk ook bij org. die onder DPG vallen.
Verwijderd @ErikT7387 juni 2023 16:28
het net staat idd vol met waardeloze of irritante clickbait welke allemaal super seo geoptimaliseerd is, en dat wordt alleen 100.000 x erger. Als die meuk hebben de schrijvers vaak nog echt wat aan moeten doen. Nu is het klik klik klikkerdeklik en hoppa weer 10 artikelen erbij.
beany @ErikT7387 juni 2023 16:01
Er zijn open source 'chatgpt'-achtige oplossingen beschikbaar.

Alleen rent iedereen achter de commerciele oplossingen aan...
Anomnomnomymous @beany7 juni 2023 21:43
Omdat de open source oplossingen op dit moment nog niet eens dichtbij ChatGPT komen.
De kosten van het trainen van modellen is nagenoeg teveel om dat zonder enige sponsoring zelf te doen.

Desalniettemin, is het nu al leuk om met de open source modellen te kloten; ik heb persoonlijk veel plezier met de Llama modellen.
jaapzb @ErikT7388 juni 2023 09:30
Heeft er al iemand een firefox plugin gemaakt waarmee je kan detecteren of het huidige artikel gegenereerd is door AI?
M4x @m4ikel7 juni 2023 15:57
Waarom: AI wordt getraind door de big tech, op basis van bronnen die men betrouwbaar en relevant vindt. Daarbij uiteraard rekeninghoudend met lokale/internationale wetgeving en gebruiken.
Was dat maar zo! LLM's worden getraind op zo veel mogelijk data die men kan vinden. Daar hebben ze helemaal geen zicht op, want het is te veel. Daar zit dus heel veel troep tussen, en daarom stoppen ze er heel veel werk in om te proberen te voorkomen dat LLM's compleet racistisch/seksistisch uit de hoek komen. Dat lukt dan gedeeltelijk.

Het probleem is wel dat de LLM's van de toekomst dus getraind gaan worden op teksten/data die gecreëerd zijn door eerdere LLM's. We zitten nu op het kantelpunt dat veel online content nog daadwerkelijk geschreven is door mensen. Dit soort tools gaan dat doorbreken.
dakka @M4x7 juni 2023 16:58
Iets met recursief kopietjes van kopietjes maken, als iedereen straks gewoon massaal teksten gaat genereren (iedere Ingrid met een Tupperware blog) dan zal een groot deel van de trainingsdata bestaan uit zijn eigen gegenereerde content, inclusief hallucinaties.

Zonder creatieve input van een persoon op de content zal de kwaliteit van nieuwe modellen steeds verder degraderen als ze het er niet uit filteren, en dan krijg je een Vicieuze cirkel:
Meer mensen gaan het gebruiken, dus moet je steeds meer filteren, daardoor is er minder informatie voor het model, dus gaan minder mensen het gebruiken, dus komt er weer meer informatie → en je bent weer bij stap 1 meer mensen gaan het gebruiken, etc. ad infinitum.
SPee @M4x7 juni 2023 18:32
Een LLM zou naar mijn mening op andere manieren getraind moeten worden.
Volgens mij wordt het nu allemaal in 1 groot model samengevoegd en komt er adhv vragen tekst uit rollen.
Dus reddit trollposts krijgen dezelfde status als een Wikipedia of academische paper. Dat lijkt mij niet zinnig.

Bronnen die feitelijk zijn zouden in het model geladen moeten worden. Bronnen met meningen zouden anders behandeld moeten worden en zelfs genegeerd kunnen worden, omdat die niet juist zouden kunnen zijn.
ByteArray @m4ikel7 juni 2023 16:12
Waarschijnlijk krijg je straks ook inteelt met dit soort taalmodellen, een klein aantal taalmodellen zullen elkaars uitvoer ook weer gaan gebruiken voor nieuwe taalmodellen, zonder dat er sprake is van echte creativiteit, kritisch denken, laat staan een bewustzijn.

De vraag is vooral in welke mate dit soort taalmodellen gebruikt zullen gaan worden, en dan met name: hoe gaan ze gebruikt worden door onder meer journalisten en academici? En hoe tast dat hun betrouwbaarheid aan?

Daarnaast vind ik de cultuurverloedering die het gaat veroorzaken zorgwekkend. Als mens heeft iedereen een andere schrijfstijl, ChatGPT daarentegen spuugt met name eentonigheid uit. Goed, je kunt het een bepaalde stijl laten nadoen, maar dat doet bijna niemand. En het is al zo dat hoe meer we verbonden zijn, hoe sneller de culturele diversiteit op onze aardbol verdwijnt. Een interessante paradox.

Gemak dient de mens, of misschien toch niet?
Dan91 @ByteArray9 juni 2023 12:20
AI werkt met het "shit in, shit out" concept.

Als de content voor de datasets van lage kwaliteit is en niet goed is getagged etc, dan zal de AI waardeloos zijn.

Zodoende zullen creators van AI hun best doen dat er altijd hoogwaardige datasets gebruikt wordt, dit voor commerciële redenen. De AI met de beste data set wint.
KiriLLu @m4ikel7 juni 2023 15:49
Deels waar; ik vermoed dat dit op een gegeven moment ook weer rechtgetrokken wordt; Gezien mensen hier ook niet op zitten te wachten plus ons brein is niet in staat zoveel data te verwerken.
i-chat @m4ikel7 juni 2023 15:55
als zéker de overheid (zie wetgeving EU betreffende 'fake news').
tja, de bevolking is nu eenmaal gewoon dom en achterlijk!

of beter gezegd, waarom denk jij dat we een heel boek hebben volgeschreven met.
als jij een ander slaat of pijn doet, dan ga je x lang de cel in
als jij diens leven in gevaar brengt, dan ga je y lang de cel in
als je hem om het leven brengt, dan z jaar,
als je het vooraf al van plan was dan z + x jaar.
offtopic:
dat zou toch nooit in de wet hebben hoeven staan en zou iedereen toch zo ook wel hebben moeten snappen zonder dat je daar met straffen loopt te dreigen


Maar goed dat is dan nog dat... maar waarom staat er in dat boek met straffen iets over oplichting of liegen of valsheid in geschrifte, iedereen met hersens in zijn hoofd kan toch zelf ook wel snappen dat je geen echte tesla koopt voor 2000 euro. of geen echte rolex voor 200.
offtopic:
wederom ideale wereld vs realiteit


of zou de werkelijkheid misschien TÓCH net even anders in elkaar zitten en is het opzettelijk verspreiden van nep-informatie alsof het echt is, of het volledig uit context halen van gegevens misschien gewoon een vorm van misleiding, oplichterij of onruststokerij.

stel je voor dat ik een 400 pagina's tellend wetschappelijk rapport zou vervalsen waarin bewezen werd dat negers dommer zijn dan witte mensen. en alle KKK-pipo's roepen kijk dan het wetenschap!

in mijn geval (als ik dat opzettelijk doe) heet dat aanzetten tot rassenhaat en is dat gewoons strafbaar... maar als kevin en karen dat lezen en massaal gaan publiceren terwijl ze te dom zijn om te begrijpen dat het fake is, kun je ze strafrechtelijk gezien weinig aanrekenen maar toch zul je er iets tegen moeten doen... (als je nog iets van een samenleving wilt laten bestaan).


edit:
post is enigzins gechargeerd om een punt duidelijk te maken, discriminerend taalgebruik is dan ook zuiver anekdotisch bedoelt. [/disclaimer]

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 23:30]

SinergyX @m4ikel7 juni 2023 16:02
En hoe is dat precies anders dan nu?

Nieuwsberichten zijn al sinds jaar en dag copy&paste op minimaal 20 websites, waar de 1 nog enigzins probeert 'nuttig' te zijn, gros zit er alleen maar voor ads en clicks, plus nog affiliate links. En gros van tiktok, youtube, consorten, 'garbage' is denk ik nog de nette term voor 'creative content'.
bobaphatt @m4ikel7 juni 2023 16:05
betere Naam voor deze functie zou zijn "Jetpack AI clickbait generator"
Cergorach @m4ikel7 juni 2023 16:26
Mark my words: The end of the internet as we know it.
Het Internet zoals ik dat 30 jaar geleden kon, bestaat ook niet meer... Die van 20 jaar geleden ook eigenlijk niet meer en ik zou zelfs willen zeggen dat die van 10 jaar geleden ook redelijk onherkenbaar is geworden.

Qua content krijgen we overal al bagger voorgeschoteld, inclusief het Internet, dat was al aan de orde voor het Internet. Maar ook op het Internet zijn nu en in de toekomst nog prima pareltjes te vinden. AI is niet meer dan een tool, als je die niet goed gebruikt, zal het resultaat dan ook niet goed zijn. En het ligt ook geheel aan je doel, als je met zo weinig mogelijk investering, zoveel mogelijk wil verdienen... Sure, meer bende, maar dat gebeurd nu ook al, het zal alleen veel makkelijker gaan. Maar niet alleen bende maak je makkelijker, je maakt ook kwaliteit makkelijker. Het zal aan jezelf zijn om het ene van het andere te onderscheiden...
TheDukemaster @m4ikel7 juni 2023 16:30
Het is niet eens zozeer alleen door wie dit gecontroleerd wordt en de kwaliteit van dit soort content, maar met name de kwantiteit die ervoor zorgt dat dit steeds waardelozer wordt. Merk zelf al langere tijd dat ik bijvoorbeeld bij Youtube video's vaak de comments niet meer lees. Veel te veel posts door bots en die zullen steeds lastiger te herkennen zijn. Ook zie je recent steeds vaker AI gegenereerde thumbnails en andere images voorbij komen. Op dating apps wordt ook al veel langer gebruik gemaakt van chat bots om engagement te vergroten en te behouden. Er komt inmiddels ook al regelmatig redelijk klinkende muziek voorbij welke door AI gegenereerd is.

Dit zal verder verspreiden naar video(welke nu vaak al niet meer te vertrouwen is door filters en bewerking) en ja uiteindelijk ook onze geliefde games. Men zal uitgekeken raken op deze massale hoeveelheid content en op het moment dat ze het niet meer kunnen vertrouwen en kunnen filteren waarschijnlijk massaal de rug toe keren. En dat betekend dan gelijk ook het einde van het toegankelijke internet hoofdzakelijk gefinancierd door advertising, want welk bedrijf wil straks nog betalen voor een internet gedomineerd door bots en waarvan gebruikers statistieken niet meer te verifiëren zijn.

De enige manier om dit op te lossen is een worldwide web op te tuigen waar alleen mensen aan kunnen deelnemen, echter de enige manier omdat te verifiëren is door dit gebruik persoonsgebonden te maken. En dat betekend dus gelijk ook het einde van het anonieme internet.

Overigens ben ik zelf niet eens zo rouwig als de digitale media consumptie zou imploderen, ik denk dat we daar als mensheid eigenlijk alleen maar beter van zouden worden. Ik probeer zelf dan ook het internet zou veel mogelijk als tool te gebruiken en niet meer als entertainment. Echter betrouwbare informatie is natuurlijk wel heel belangrijk en ruimte voor tegengeluid en kritische vragen al helemaal, en daar maak ik mij wel veel zorgen over.
Verwijderd @m4ikel7 juni 2023 16:34
We krijgen straks alleen nog maar garbage content voorgeschoteld met geen enkele meerwaarde, creativiteit en/of kritische noot, volledig gecontroleerd door zowel de big tech, corporates als zéker de overheid (zie wetgeving EU betreffende 'fake news').
Dit is niet nieuw. Zelfs hier op Tweakers staan wel eens dingen waarvan ik compleet de meerwaarde mis of het bijna 1:1 een vertaling is van een artikel op een Engelstalige concurrent. Reddit en veel andere "nieuws" aggregators staan al jaren vol rotzooi en spam.
SkyStreaker @m4ikel7 juni 2023 16:55
Tijd voor een bullshit-bot dus.
Wilfred86 @m4ikel7 juni 2023 17:28
Dat is nu al zo. Als je zinnige reacties wil op een zoekopdracht kan je bijna niet anders dan "forum" of "reddit" erachter te plakken. Doe je dat niet, dan krijg je alleen rotzooi.
Nap @m4ikel7 juni 2023 23:19
Dit is het "AI vernietigt de wereld"-argument. Ook gepusht door big tech. Hoe vaak klik jij nog op clickbait? Ik in ieder geval nooit. Het internet is veel minder te reguleren dan men denkt, blokkades zijn makkelijk te omzeilen, en wetgeving loopt vrijwel altijd achter de feiten aan.

Omarm het waar je wil en laat het links liggen waar je het niets vindt - 99% van de mensen op deze wereld heeft nog nooit van ChatGPT gehoord.
HandheldGaming @m4ikel8 juni 2023 06:07
Heb je "Scary smart" toevallig al gelezen? De kans dat het binnen nu en twee jaar content is die wij niet meer betrokken omdat het boven ons petje haast is ook aanwezig.
Deem 7 juni 2023 15:42
Het internet gaat hier niet beter van worden...
geert1 @Deem7 juni 2023 16:39
Het internet wordt op zoveel manieren al zo lang minder fijn, dat deze stap niet eens heel ingrijpend hoeft te zijn. We hadden nooit AI nodig om content te schrijven van lage toegevoegde waarde. De meeste artikelen op internet zijn precies dat, vooral op de socials en de aggregator / tweederang journalistiek maar ook daarbuiten. Ook de meeste films of boeken voegden niet iets heel spannends of nieuws toe aan het landschap. Media, entertainment en journalistiek draaiden altijd al primair voor geld en laaghangend fruit, met slechts hier en daar iemand met werkelijk talent, toewijding en kennis die iets bijzonders maakt. De uitzonderingen waren altijd al de pareltjes, en die worden ook altijd al duizend keer gekopieerd.

ChatGPT zal soms ook juist meer detail en nuttige informatie tevoorschijn toveren dan de minder goede schrijvers doen, de schrijvers met veel te weinig tijd, te weinig toewijding of kennis, of de groep die opzettelijke onwaarheden verkondigd. Dus er zijn al zoveel bronnen van onzin dat AI niet eens zoveel kan vernietigen dat van waarde is.

Op dit moment zal een taalmodel nog geen echt goede film schrijven, of boek, of een echt nieuw en pakkend stuk journalistiek. En daar blijft wel vraag naar. Dus ik verwacht dat het beste van mensenwerk behouden blijft, toch nog voor een tijdje dan, terwijl vooral onzinnig kopieergedrag nu wordt versneld. Maar dat gebeurde toch al op honderdduizenden bijna identieke nieuwssites etc.
Duke of Savage @Deem7 juni 2023 16:53
Over een paar jaar krijg je een Human-Only Internet segment :P
Hansie9999 @Duke of Savage7 juni 2023 17:07
Ik hoop dat binnenkort ChatGPT die "are you human" tests kan invullen voor mij, want het wordt moeilijker en moeilijker voor mij om te slagen, zeker op die domme "crosswalk" of "traffic lights" soorten lolz :)
SPee @Hansie99997 juni 2023 18:13
Of "selecteer alle vakken met een fiets", waarbij een (klein) deel in een ander vak valt. Moet je die dan wel of niet selecteren. :?
Of maakt dat niet uit en is het selecteren enkel om een AI te trainen en gaat de "human detectie" meer om je traagheid en muisgebruik tov een computer?
kuurtjes @SPee7 juni 2023 18:46
Maakt niet uit of je de randjes mee aanvinkt of niet. Het is geen zwart/wit check. Maar het is ook niet dat je niet juist moet aanklikken. Je kan best elke vak bezien alsof het een score heeft. De randen gaan een bepaalde waarde hebben die tussen fout en juist hangt.

Er gaan waarschijnlijk ook wel afbeeldingen tussen zitten waar het een pak minder uitmaakt, maar dat weet je niet, plus er kan al een meer algemene automatische detectie over gegooit zijn.
himlims_ @Duke of Savage7 juni 2023 18:12
Volgens mij is internet steeds meer aan versnipperen in kleinere eilandjes, waar party x en y elkaar het licht niet gunnen. Steeds meer achter pay way, steeds meer niet publiekelijk toegankelijk of via zoekmachines geïndexeerd.
eheijnen @Deem7 juni 2023 16:57
Bloggen vrat al zoveel tijd en de meeste mensen waren der ook alweer beu aan, maar nu Eindelijk.....

Heb je der weer eens geen zin in, weet je weer geen bal te verzinnen, heb je writers-block, of gewoonweg niks nieuws te melden. BlogBOT neemt het van je over.

Als je al jaren in de kist ligt blijven de blogs er gewoon uitrollen ....

[Reactie gewijzigd door eheijnen op 22 juli 2024 23:30]

JPK1960 @Deem7 juni 2023 18:02
Het internet werd/wordt al in veel gevallen gebruikt om informatie te recyclen wat ten koste gaat van toegevoegde waarde en originaliteit.
Voornoemde ontwikkeling faciliteert/versnelt dit proces alleen maar en is daarom alleen al allesbehalve een verbetering.
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Zer0 7 juni 2023 15:47
Het is interessant dat WordPress Jetpack AI Assistant heeft onthuld voor het automatisch genereren van blogs. Het kan handig zijn voor gebruikers die moeite hebben met ideeën bedenken en de productiviteit willen verhogen. Toch moet de kwaliteit van de gegenereerde inhoud zorgvuldig worden gecontroleerd.

Reactie gegenereerd met ChatGPT

PS, wanneer komt Tweakers met een AI-powered reactie knop, dat scheelt weer wat clicks. }>
Verwijderd @Zer07 juni 2023 19:49
lol, idd, gewoon op basis van je verleden, en dan enkel klikken op een up/down/smiley/boos en dan kan ai een reactie voor je plaatsen. Wordt je ook niet zo moe van het typen. En dan ook reageren op anderen (ook ai genegenereerde meuk) op dezelfde manier. Dan hoeven we tweakers ook niet meer te bezoeken op den duur, kan ai reageren, en alleen bij dingen die je leuk vind, weet ai ook, het je laten voorlezen
Verwijderd 7 juni 2023 15:48
Krijg je alleen nog maar autogegenereerde troep doorspekt met onwaarheden.

Persoonlijk zit ik er niet op te wachten om dat soort dingen te lezen, als dat allemaal net zo buitenaards aanvoelt als de plaatjes die gegenereerd worden, de code die gegenereerd wordt (het is allemaal net niet goed) en de gesprekken die gevoerd worden...
ultimasnake 7 juni 2023 15:49
Nu ben ik enorm fan van Large Language Models (wat men vaak associeert met AI) maar hier schiet het doel mij totaal aan voorbij. Dit brengt toch alleen nog meer 'dropshipper websites' op die totaal 0 inzet vergen van de verkopende partij, of fake-nieuws verspreidende websites zonder research?

Nee ik geloof dat LLM (AI) ons enorm kan helpen met het samenvatten van lange teksten, het helpen bij schrijven van code en zelfs voor sommigen tegen eenzaamheid en nog veel meer... maar in Wordpress voor content? Wie schijnt een ligt op dit idee en het bestaansrecht...
hasjee 7 juni 2023 15:54
Zo wordt het wel heel makkelijk om clickbait blogs vol met content te plempen.
Lanfear89 7 juni 2023 16:02
Volgende stap, een AI voor het automatisch lezen van al die blogs :+ Mooi zelftrainend model, automatisch nieuw leermateriaal. Wat wil je nog meer?
Dat scheelt toch weer de benodigdheid voor ook maar enige menselijke interactie.
Mavamaarten 7 juni 2023 16:01
Ik vind het een bijzondere naamkeuze, Jetpack is al lang in gebruik als verzamelnaam voor alle libraries die je voor Android development kan gebruiken: https://developer.android.com/jetpack/ . Zeker Jetpack Compose is de laatste tijd best veel tractie aan het krijgen.

Edit: aha kijk, dat wist ik niet. Je leert wat elke dag :)

[Reactie gewijzigd door Mavamaarten op 22 juli 2024 23:30]

Banix @Mavamaarten7 juni 2023 16:33
Jetpack for Wordpress is al 7 jaar ouder dan voor Android. Het stamt al uit 2011 en voor Android uit 2018.
mr.paaJ @Mavamaarten7 juni 2023 16:15
Jetpack voor wordpress is er al een tijdje hoor :)
Verwijderd @Mavamaarten7 juni 2023 16:36
Jetpack voor Wordpress bestaat al 10 jaar, wellicht wel meer. Dus die Android-tool is dan eerder een rare keuze.
JakkoFourEyes 7 juni 2023 17:33
Hoe is het dan nog een blog? Het hele punt van een blog is toch dat het een persoonlijk iets is?
champion16 @JakkoFourEyes7 juni 2023 19:11
Inderdaad, ik ga naar een blog toe voor bijvoorbeeld persoonlijke verhalen of iets wat iemand zelf heeft geschreven.

Nu krijg je dus blogs die gegenereerd zijn, kan je dan niet net zo goed naar chatgpt gaan en daar je vraag stellen?
BartOtten @champion167 juni 2023 19:54
Titel:
“5 persoonlijke redenen die jij nog niet weet”

Body:
[link: chatgpt?s=5+personal+reasons+clickbait+unknow+article-550+words]



Tof toch? Kan je elke dag dezelfde pagina bezoeken!

[Reactie gewijzigd door BartOtten op 22 juli 2024 23:30]

CopyCatz 7 juni 2023 15:44
Wat is dan nog het nut van een blog? Deze AI tools genereren een tekst op basis van wat ze kunnen vinden op het net, als iedereen straks AI gaat gebruiken om een blog te genereren dan is er geen origineel bronmateriaal meer waar de AI uit kan putten..
i-chat @CopyCatz7 juni 2023 16:08
ach als ik nu al zie wat er voor blogs online worden uitgepoept, dan staat er zelden iets origineels.

of het nu over recepten gaat (om te koken) of over tutorials het web staat vol met jatwerk zoek voor de grap ook gewooon eens op howto <x> in linux of ten best alternatives for y for mac/windows/linux/android die worden met spelfouten en al letterlijk op tientallen pagina's gepost en altijd door een andere auteur (meestal selftaught IT professionals uit india of pakistan gek genoeg).

nu wordt zelfs dat werk uitbesteed aan AI :P

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