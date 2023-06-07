WordPress onthult Jetpack AI Assistant voor automatisch genereren blogs

WordPress kondigt de experimentele functie Jetpack AI Assistant aan voor het cms, een vooralsnog gratis AI-tool voor alle gebruikers. De komende tijd wil het blogplatform meer opties aan de tool toevoegen. Het is nog niet duidelijk wat de dienst uiteindelijk gaat kosten.

Klik om de AI-functie als gifje in werking te zien. Afbeelding

via WordPress

Gebruikers kunnen nu in de standaard blokkenlay-out van WordPress het commando /Chat gemaakt door AI intikken, waarna er een promptbalk verschijnt vergelijkbaar met die van ChatGPT. In deze balk kunnen gebruikers in gewone taal een opdracht geven, ook in het Nederlands. Vervolgens genereert Jetpack AI Assistant een tekst. Voor WordPress-blogs die ergens anders gehost worden, kan de functie als plug-in toegevoegd worden.

Het taalmodel van WordPress kan naast algemene teksten ook bestaande blogposts uitbreiden, inkorten, simplificeren, van toon veranderen, corrigeren op spelling en grammatica en van een titel voorzien. In tegenstelling tot andere taalmodellen kunnen gebruikers daarentegen geen contextuele feedback geven; wanneer een tekst gegenereerd is, kan de gebruiker het resultaat enkel accepteren of verwijderen. Vervolgens kunnen de vermelde functies toegepast worden op de reeds gegenereerde tekst of kan er een nieuwe prompt worden ingevoerd.